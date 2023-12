Sáu lãnh đạo công ty ở Nghệ An bị tạm hoãn xuất cảnh

(PLO)- Do nợ thuế, sáu lãnh đạo công ty ở Nghệ An đang bị tạm hoãn xuất cảnh.

Ngày 23-12, tin từ Cục Thuế tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa có thông báo gửi Cục Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ba người là ba giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An.

Trụ sở Cục Thuế tỉnh Nghệ An.

Cụ thể, ông Lê Quốc Dũng - Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Nghệ An - ngày 20-12, ký thông báo số 4224 về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với Bà Chu Thị Thành (63 tuổi, Chủ tịch HĐQT, Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức, TP Vinh, Nghệ An).

Lý do tạm hoãn xuất cảnh, bà Chu Thị Thành là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh kể từ ngày 20-12-2023 đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước.

Trước đó, ngày 18 và 19-12, ông Lê Quốc Dũng - Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Nghệ An - ký thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Phùng Bá Hùng (giám đốc Công ty TNHH Thiên Lộc Đức, TP Vinh), ông Nguyễn Văn Hà (63 tuổi, giám đốc Công ty CP Thương mại và dịch vụ Trường Lộc Vinh), ông Nguyễn Công Sơn (65 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty CP Thương mại và dịch vụ Trường Lộc Vinh), ông Nguyễn Văn Khuê (43 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, Công ty Cổ phần DP Nghệ An), ông Phan Văn Thân (58 tuổi, Công ty CP Xây dựng Thân Vinh).

Lý do ông Hùng, ông Hà, ông Sơn, ông Khuê, ông Thân là người đại diện theo pháp luật của các công ty, doanh nghiệp nêu trên thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Đắc Lam