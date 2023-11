Sau thư ngỏ đổi quà lấy thẻ BHYT: Quà 20-11 là suất học bổng cho học sinh

Sáng 20-11, cơ quan Bảo hiểm Xã hội (BHXH) TP.HCM phối hợp với Trường THCS Nguyễn Văn Luông (quận 6, TP.HCM) tổ chức khen thưởng đột xuất đến thầy hiệu trưởng cùng tập thể giáo viên trường THCS Nguyễn Văn Luông vì đã có sáng kiến trong việc vận động các tổ chức, cá nhân tặng thẻ BHYT cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, BHXH TP.HCM cũng đã trích từ Quỹ hoạt động tình nghĩa của đơn vị trao tặng 89 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn cho mỗi em với giá trị là 500 000 đồng/ suất, tổng số tiền trao tặng hơn 44 triệu đồng.

Một đại diện BHXH TP.HCM chia sẻ: Quỹ hoạt động tình nghĩa của BHXH TP.HCM do công chức, viên chức, người lao động của đơn vị trích một ngày tiền lương của mình.

Mong rằng món quà nhỏ đóng góp từ tấm lòng của toàn thể cán bộ, viên chức BHXH TP.HCM sẽ tiếp thêm những ngọn lửa ấm áp, thắp lên niềm tin, hy vọng vào cuộc sống cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, với những thông điệp nhân văn của chính sách BHXH, BHYT sẽ lan tỏa đến cộng đồng xã hội, đặc biệt là các doanh nghiệp, các mạnh thường quân sẽ cùng đồng hành với ngành BHXH Việt Nam.

Trước đó, ngày 13-11, thầy Đinh Phú Cường, hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Luông viết thư ngỏ gửi đến cơ quan, đơn vị; Cha mẹ học sinh, quý mạnh thường quân với nội dung “Thay vì tặng hoa, bánh kem thì xin đổi hình thức bằng cách tặng thẻ BHYT (giá trị BHYT 12 tháng của năm 2024) để nhà trường phát cho 89 em học sinh khó khăn của nhà trường”.

Trong thư có đoạn viết: “Hằng năm, cứ đến Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, nhà trường nhận rất nhiều lẵng hoa và bánh kem chúc mừng. Tuy nhiên, số hoa và bánh này chỉ dùng một ngày thì lại bỏ, rất phí phạm”.

Hành động của thầy Đinh Phú Cường đã thể hiện tinh thần cao đẹp của người giáo viên, luôn sống đẹp, sống có trách nhiệm.

Hàng triệu học sinh sinh viên tham gia BHYT

Học sinh, sinh viên (HSSV) là đối tượng được Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng khi tham gia BHYT.

Năm học 2022-2023, toàn thành phố có gần hai triệu HSSV tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 96,55%.

Nhờ có thẻ BHYT, nhiều HSSV mắc các bệnh nan y, mạn tính đã được quỹ BHYT chi trả chi phí điều trị lên tới hàng tỷ đồng.

Có thể thấy, chính sách BHYT đã và đang mang lại lợi ích to lớn trong chăm sóc sức khỏe cho HSSV. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một bộ phận nhỏ HSSV chưa được tham gia chính sách này do nhiều nguyên nhân. Trong đó, chủ yếu do những biến động bất ngờ khiến các gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, như phụ huynh thất nghiệp không còn điều kiện tham gia cho con em mình.

