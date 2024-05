Sẽ kéo dài metro tới Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu 05/05/2024 10:09

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định phê duyệt quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đáng chú ý, hạ tầng giao thông ở khu vực đặc biệt được chú trọng để phát triển kinh tế, liên kết vùng, trong đó có việc kéo dài tuyến metro.

Cụ thể, theo quy hoạch sẽ xây dựng các tuyến metro TP.HCM. Đồng thời, kéo dài metro đến các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, nghiên cứu kéo dài metro đến Bà Rịa - Vũng Tàu khi điều kiện phù hợp.

Sẽ kéo dài metro từ TP.HCM tới Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: ĐÀO TRANG

Hiện nay, các tuyến metro ở TP.HCM đang được chủ đầu tư tích cực triển khai. Trong đó, tuyến metro số 1 đang trong giai đoạn chạy nước rút, nỗ lực hoàn thành vào cuối năm 2024.

Các tỉnh như Bình Dương, Đồng Nai cũng mong muốn kéo dài tuyến metro số 1. Sở GTVT TP.HCM từng đề nghị Sở GTVT tỉnh Bình Dương, Đồng Nai cùng phối hợp trong phương án đầu tư kéo dài metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), kết nối với tỉnh Bình Dương, Đồng Nai.

Khái toán tổng mức đầu tư cho việc này là hơn 3,6 tỉ USD. Trong đó, đoạn 1 là 125,95 triệu USD; đoạn 2 là 2,19 tỉ USD và đoạn 3 là 1,33 tỉ USD. Nguồn vốn đầu tư dự án dự kiến sử dụng vốn đầu tư công. Đoạn 1 do TP.HCM chủ trì thực hiện, đoạn 2 do tỉnh Bình Dương chủ trì và đoạn 3 do tỉnh Đồng Nai chủ trì thực hiện.

Tuyến metro số 2 đã được khởi công gói thầu hạ tầng kỹ thuật, chuẩn bị sẵn mặt bằng sạch để khởi công dự án vào năm 2025.

Đối với các tuyến metro khác ở TP.HCM đang được Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM chuẩn bị đầu tư và theo một phương thức mới, với nhiều cơ chế đặc thù. Hiện TP.HCM đang hoàn thiện dự thảo để trình Chính phủ và Chính phủ trình Quốc hội vào kỳ họp tới.

Sau khi được Quốc hội thông qua, TP.HCM có thể hoàn thành 220 km đường sắt đô thị. Theo Kết luận số 49 của Bộ Chính trị, từ nay tới 2035, TP.HCM sẽ phải hoàn thành khoảng 220 km đường sắt đô thị với 7 tuyến metro, 3 tuyến xe điện mặt đất hoặc đường sắt một ray (tramway hoặc monorail) vòng trong 12 năm.