Sẽ kiểm tra thông tin nữ du khách Đài Loan đăng clip nói người bán dừa với giá 150.000/trái

Những ngày gần đây, trên nền tảng mạng xã hội Tiktok lan rộng clip một nữ du khách quốc tịch Đài Loan (tài khoản niuniuhcm) ghi lại những hình ảnh người bán dừa hàng rong bán với giá "trên trời" trước cổng Bảo tàng TP.HCM (quận 1, TP.HCM).

Mở đầu clip du khách Niuniu nói: "Tôi đang ở cạnh Bảo tàng TP.HCM, tôi muốn thử xem những người bán dừa ở đây lừa đảo khách du lịch như thế nào".

Theo lời du khách này, những người bán dừa ở đây tiếp cận khách du lịch để nhắc nhở họ bỏ điện thoại vào túi. Thấy Niuniu đi dọc bảo tàng người đàn ông tiếp cận và tận tình chỉ lối vào bảo tàng.

Trong quá trình chỉ dẫn, người đàn ông tiện tay lấy trong hộp xốp một quả dừa và báo giá là 150.000 đồng. Niuniu bối rối về giá, hỏi lại hai lần sau đó người đàn ông hạ giá còn 50.000 đồng và khẳng định "giá như người Việt Nam". Nghe vậy, du khách Đài Loan bỏ đi.

Du khách cho biết người đàn ông bán quả dừa với giá 150.000 đồng tại Bảo tàng TP.HCM. Ảnh cắt từ clip niuniuhcm.

Theo du khách Niuniu, bên ngoài bảo tàng có nhiều người bán hàng rong, có hai người bán dừa và có khoảng 3-4 người đánh giày. Trên đường vào bảo tàng, Niuniu còn bắt gặp cảnh một đôi vợ chồng Trung Quốc bị một người đàn ông tìm cách vệ sinh giày.

Vào bảo tàng, Niuniu bắt chuyện với đôi vợ chồng Trung Quốc này. Người phụ nữ kể: "Người đàn ông đánh giày ra giá 350.000 đồng nhưng tôi nói đắt quá không đưa. Họ tiếp tục hạ xuống 300.000 đồng, sau đó người ta nói 200.000 đồng nhưng tôi cũng không đưa.

Họ đã vượt qua giới hạn, chúng tôi đang mua dừa thì họ đến cởi giày. Chúng tôi mang dép lê chứ không phải giày da. Chúng tôi không có thời gian để phản ứng và đã mắng họ, đưa cho người đàn ông đó 50.000 đồng trong khi đó họ ra giá 350.000 đồng."

Vợ chồng người Trung Quốc cũng bị ép đánh giày với giá 350.000 đồng.

Người phụ nữ nói thêm: Họ sẽ mang keo tới và đánh giày trực tiếp, chúng tôi không được báo giá từ trước.

Trong khi đó, đôi vợ chồng này còn được người đàn ông nhắc nhở cất điện thoại vào túi, giả vờ thân thiện nên đã mất cảnh giác. Đồng thời, trước cổng Bảo tàng TP.HCM, đôi vợ chồng người Trung Quốc cũng mua hai trái dừa với số tiền 150.000 đồng.

Hiện clip trên đã thu hút hơn 54.000 lượt xem và hàng trăm lượt bình luận. Nhiều tài khoản tiktok đã bình luận và tỏ ra thật buồn khi xem clip và mong cơ quan chức năng xử lý triệt để việc này.

Trao đổi với PLO đại diện Sở Du lịch TP.HCM cho biết, Sở Du lịch sẽ rà soát và Thanh tra Sở cũng sẽ kiểm tra thông tin, nắm bắt và xử lý ngăn ngừa tình trạng này.

Vấn đề chặt chém khách du lịch là vấn đề không chỉ của ngành du lịch mà toàn TP đều quan tâm. Hiện nay, Sở Du lịch TP.HCM đã có quy chế phối hợp Công an TP để đảm bảo an ninh, an toàn với du khách.

Thanh tra Sở Du lịch TP.HCM nói về nạn chèo kéo, 'chặt chém' du khách (PLO)- Sở Du lịch TP.HCM đã đẩy mạnh rà soát, kiểm tra kỹ các vấn đề báo chí nêu về nạn chèo kéo, "chặt chém" du khách, đặc biệt là du khách quốc tế tại khu vực trung tâm.

LINH PHƯƠNG