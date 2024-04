Sẽ sáp nhập 3 phường thuộc thành phố Trà Vinh 09/04/2024 16:14

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn vừa ký ban hành Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Trà Vinh.

Giai đoạn 2023 – 2025, Trà Vinh có 6 ĐVHC cấp xã thuộc diện sắp xếp bao gồm: Phường 2, Phường 3, Phường 6 (TP Trà Vinh), thị trấn Định An, xã Định An (huyện Trà Cú), thị trấn Cầu Ngang (huyện Cầu Ngang).

Theo đó, UBND tỉnh sẽ thực hiện sắp xếp đối với 3 phường của TP Trà Vinh là Phường 2,3 và 6. Toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 3 phường này sẽ được nhập lại và lấy tên mới là Phường 3. Dự kiến trụ sở của phường mới thành lập sẽ đặt tại Phường 3 hiện hữu.

Chợ Trà Vinh nằm trên địa bàn Phường 3, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Ảnh: HD

Sau khi sắp xếp, Phường 3 có diện tích tự nhiên là 1,47 km2, đạt 26,73% tiêu chuẩn; quy mô dân số 18.644 người, đạt 266,34% tiêu chuẩn. Dù chưa đạt 100% tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên theo quy định nhưng theo Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 quy định “đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp phải đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, trừ trường hợp nhập từ 3 đơn vị hành chính cùng cấp trở lên”, nên UBND tỉnh Trà Vinh không thực hiện sắp xếp thêm ĐVHC cấp xã liền kề.

Đối với đối với 3 đơn vị cấp xã còn lại là thị trấn Định An, xã Định An và thị trấn Cầu Ngang, UBND tỉnh Trà Vinh đề nghị không thực hiện sắp xếp do có yếu tố đặc thù ĐVHC đã hoạt động ổn định từ lâu, hiện tại tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển ổn định, hoạt động hiệu quả.

Riêng ĐVHC cấp huyện, giai đoạn này tỉnh Trà Vinh không có ĐVHC cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp.

Như vậy, sau sắp xếp ĐVHC cấp xã ở Trà Vinh sẽ giảm 2 phường, còn lại 104 đơn vị (85 xã, 9 phường, 10 thị trấn).