Sẽ thanh tra toàn diện Trung tâm Dịch vụ công ích TP Biên Hòa

Ngày 22-9, theo nguồn tin của PLO, UBND TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã chỉ đạo thành lập Đoàn Thanh tra để Thanh tra toàn diện về tổ chức, hoạt động và quản lý tài chính tại Trung tâm Dịch vụ công ích (DVCI) TP Biên Hòa.

Báo cáo về công tác 9 tháng đầu năm 2022 của UBND TP Biên Hòa xác định, kết quả kiểm tra công tác quản lý tài chính, công tác phòng chống tham nhũng đối với Trung tâm (DVCI) TP Biên Hòa xác định có xung đột lợi ích. Vì vậy UBND TP Biên Hòa chỉ đạo lập đoàn thanh tra toàn diện đối với đơn vị này. Hiện UBND TP Biên Hòa đang lập thủ tục để tiến hành thanh tra Trung tâm (DVCI) TP Biên Hòa.

Như báo PLO đã thông tin, vào ngày 30-6, Chủ tịch UBND TP Biên Hòa ban hành kết luận về kiểm tra công tác quản lý tài chính, công tác phòng chống tham nhũng đối với Trung tâm Dịch vụ công ích (DVCI) TP Biên Hòa. Kết luận đã chỉ ra nhiều sai phạm và yêu cầu khắc phục.

Đặc biệt, trong kết luận nêu rõ ông Trần Quang Trung, Giám đốc Trung tâm DVCI TP Biên Hòa, tổ chức họp các bộ phận liên quan để thống nhất lựa chọn đơn vị thuê ba xe.

Cụ thể, tháng 5-2019, Trung tâm DVCI thuê của Công ty TNHH Vận tải và VLXD An Phát một xe bồn chứa nước 26 m3 để xịt rửa đường với giá 320 triệu đồng/tháng, thời hạn gần ba năm.

Tháng 2-2020, Trung tâm DVCI thuê một xe tải cẩu nâng của Công ty TNHH Vận tải và VLXD An Phát với giá 200 triệu đồng/tháng, thời hạn hơn một năm.

Trung tâm DVCI hợp đồng thuê xe của Công ty TNHH Vận tải và VLXD An Phát nhưng thực tế thì hai xe này lại do Công ty CP XDTM An An Khang đăng ký, đứng tên. Trong khi đó, Công ty CP XDTM An An Khang có chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc là em ruột của ông Trung. Với hợp đồng thuê xe này em gái của ông Trung được hưởng 10% lợi nhuận được chia từ Công ty An Phát.

Ngoài ra, vào tháng 9-2019, Trung tâm DVCI hợp đồng thuê của Công ty TNHH TV Thiết kế xây dựng Sao Biển một xe cần cẩu có tổng trọng tải 10,5 tấn trong ba năm với giá: năm đầu 80 triệu đồng/tháng, năm thứ hai 88 triệu đồng/tháng, năm thứ ba 96 triệu đồng/tháng. Thế nhưng Công ty Sao Biển có 5,5% thuộc quyền sở hữu của em gái ông Trung.

Kết luận xác định các hợp đồng thuê xe trên có xung đột lợi ích theo Điều 29 Nghị định 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. Đây là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại khoản 4 Điều 8.

Kết luận nêu rõ: Ông Trần Quang Trung với vai trò, trách nhiệm là giám đốc Trung tâm DVCI TP trực tiếp ký kết hợp đồng thuê xe đều có liên quan đến em ruột. Trách nhiệm vi phạm này là của ông Trung nên cần kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định và xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.