Siêu thị giảm giá sâu cận Tết, kéo dài thời gian mở cửa

(PLO)- Nguồn hàng Tết dồi dào, giảm giá 50% nhưng thời điểm này sức mua sắm Tết chưa nhiều, siêu thị kỳ vọng sẽ tăng đột biến sau Tết dương lịch.

Còn hơn ba tuần nữa là đến Tết nguyên đán, thời điểm này nhiều siêu thị tiếp tục tung ra các chương trình khuyến mãi, lên kế hoạch kéo dài thời gian mở cửa phục vụ người tiêu dùng.

Đại diện siêu thị Emart cho biết, năm nay Giáng sinh, Tết dương lịch gần với Tết nguyên đán đã thúc đẩy nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao. Theo đó, nhóm hàng hoá trang trí, quà tặng ghi nhận mức tăng 10%-20% so với năm ngoái.

Trước những dự báo khó khăn của nền kinh tế và sự lo ngại hàng hoá tăng giá, người tiêu dùng muốn mua được hàng hoá chất lượng và hưởng các khuyến mãi bình ổn giá. Nắm bắt nhu cầu này, siêu thị tung ra liên tiếp loạt ưu đãi lớn, đồng thời bổ sung nguồn hàng dồi dào, đáp ứng lượng khách mua sắm dịp lễ cuối năm và năm mới.

“Do ảnh hưởng kinh tế nói chung nên người dân có xu hướng mua sắm 3 trong 1, nghĩa là họ mua những sản phẩm dùng được cho cả noel, tết tây, tết ta. Người dân vẫn ưu tiên tiết kiệm để đảm bảo tiêu dùng cho hàng hóa thiết yếu hơn là mua sắm xa xỉ” - đại diện Emart chia sẻ.

Tương tự, đại diện Lotte Mart cho biết, siêu thị đã tăng cường dự trữ nguồn hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Đa số hàng hóa dự trữ ưu tiên các sản phẩm như dầu ăn, gạo, thịt, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến... cùng nhiều đặc sản Tết đặc trưng khác.

Do Tết Nguyên đán đến sớm, cận Giáng Sinh, Tết dương lịch, nên hiện tại sức mua các mặt hàng chuẩn bị Tết chưa tăng cao. Dù vậy, Lotte Mart vẫn dự đoán sức mua sẽ tăng đột biến trong thời gian ngắn sắp tới, đặc biệt là sau kỳ nghỉ Tết dương lịch.

Để đồng hành cùng người tiêu dùng trong dịp Tết, Lotte Mart tập trung triển khai các chương trình khuyến mại sâu, tung đa dạng giỏ quà Tết với từ 200.000-2.000.000 đồng phù hợp nhu cầu của người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, siêu thị không ngừng cải tiến dịch vụ mua sắm trực tuyến thông qua kênh online. Siêu thị tung ra dịch vụ biếu tặng quà Tết, giao hàng tận nơi miễn phí qua ứng dụng mua sắm trực tuyến SpeedL với đơn hàng từ 150.000 đồng trở lên.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông tập đoàn Central Retail tại Việt Nam cho biết, dự đoán sức mua Tết năm nay sẽ tăng hơn 30% so với Tết năm ngoái nên các siêu thị GO!, Big C, Tops Market đã tăng diện tích trưng bày hàng hóa phục vụ Tết ở các điểm bán, bố trí ngay lối vào để dễ nhận diện và dễ tiếp cận nhất.

Theo bà Vân, hiện nay sức mua đang tăng dần từng ngày, tập trung vào các mặt hàng như bia rượu, nước ngọt, đồ trang trí tết…

Phía Saigon Co.op cũng cho biết, bên cạnh các mặt hàng bình ổn thị trường, nhu yếu phẩm tùy ngành hàng được đơn vị tăng nguồn dự trữ từ 10%- 50% so với ngày thường. Đồng thời giảm giá đến 50% liên tục hàng ngày từ nay đến Tết nguyên đán.

Đặc biệt, mười ngày cận Tết có thể tiếp tục giảm giá sâu hơn cho các mặt hàng như lạp xưởng, trái cây, thịt kho hột vịt, bánh chưng, mâm cỗ Tết, ….để giảm áp lực mua sắm cho người dân.

Siêu thị tăng giờ mở cửa phục vụ Tết Co.opmart, Co.opXtra... Ngày 23-25 Tết mở cửa từ 7 giờ-22 giờ; từ 26 - 28 Tết mở cửa từ 6 giờ- 22 giờ. 30 Tết mở cửa từ 6 giờ-12 giờ trưa, mùng 2 đến mùng 5 Tết hoạt động buổi sáng. Mùng 6 Tết hoạt động bình thường. Hệ thống Co.opmart, Co.opXtra tại các tỉnh thành sẽ linh hoạt theo điều kiện thực tế từng địa phương. Tại GO!, Big C, Tops Market Ngày 6-1 đến 20-1 mở cửa 7 giờ- 23 giờ; ngày 30 Tết mở cửa từ 7 giờ-14 giờ. Mùng 2 Tết mở cửa từ 10 giờ-22 giờ, mùng 3 Tết hoạt động bình thường (mở cửa từ 8 giờ-đến 22 giờ)

TP.HCM đang có hơn 10.000 chương trình khuyến mãi (PLO)- Sở Công Thương TP.HCM tiếp tục mời gọi doanh nghiệp, hệ thống phân phối tiếp tục tham gia chương trình khuyến mãi tập trung có thể khuyến mãi lên đến 100%.

TÚ UYÊN