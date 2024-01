Sir Jim Ratcliffe nói rõ ý định về MU khi kế hoạch chuyển nhượng thành hình

Tờ Mirror (Anh) đã giật tít như thế trong bài viết của mình, giữa lúc tỉ phú giàu nhất nước Anh và là ông chủ của tập đoàn hóa dầu INEOS Sir Jim Ratcliffe đang ở Manchester United gặp HLV Erik Ten Hag và các cầu thủ “quỷ đỏ”.

Manchester United đang ở giai đoạn đầu của kỳ chuyển nhượng tháng giêng và Sir Jim Ratcliffe sẽ có ảnh hưởng đến chiến lược của “quỷ đỏ”, mặc dù thỏa thuận mua 25% cổ phần đội chủ sân Old Trafford của ông vẫn chưa được Premier League phê chuẩn.

Sir Jim Ratcliffe sẽ thực hiện cách tiếp cận khách trên thị trường chuyển nhượng tại Manchester United. ẢNH: GETTY

Sir Jim Ratcliffe có kế hoạch thay đổi cách MU hoạt động trên thị trường chuyển nhượng và mặc dù chưa chính thức nắm quyền nhưng ông đã ám chỉ về cách tiếp cận mới. Vào ngày giáng sinh vừa qua, MU ra thông báo bán 25% cổ phần cho Sir Jim Ratcliffe với giá 1,3 tỉ bảng Anh. Theo truyền thông Anh, Sir Jim Ratcliffe phải chờ từ 4 đến 6 tuần để Premier League thông qua vụ mua bán này.

Nhưng tỷ phú hóa dầu này đã cho thấy tầm ảnh hưởng của mình ngay lập tức tại MU, với các tài liệu gần đây ở Mỹ, nơi MU được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán New York nêu rõ rằng, mọi quyết định ở MU đều phải do Sir Jim Ratcliffe và các cộng sự của ông tại tập đoàn INEOS đưa ra. Điều đó đồng nghĩa Sir Jim Ratcliffe sẽ thay thế nhà Glazer kiểm soát toàn bộ hoạt động bóng đá tại Old Trafford.

Người ta hy vọng rằng thương vụ sẽ được thông qua sớm hơn để INEOS có toàn quyền kiểm soát kỳ chuyển nhượng tháng Giêng tại Manchester United. Tuy nhiên, những người đứng đầu INEOS, bao gồm Sir Jim Ratcliffe, giám đốc thể thao Sir Dave Brailsford và giám đốc điều hành Jean-Claude Blanc đã chính thức hiện diện tại Old Trafford.

Michael Olise là mục tiêu chuyển nhượng của Manchester United. ẢNH: GETTY

Theo tờ Evening Standard (Anh), Sir Jim Ratcliffe muốn biến ngôi sao Michael Olise của Crystal Palace trở thành một trong những bản hợp đồng đầu tiên của kỷ nguyên INEOS tại Manchester United. Olise phù hợp với “khuôn mẫu” mà INEOS đặt ra, khi cầu thủ 22 tuổi này cực kỳ tài năng và đã có nhiều kinh nghiệm ở Premier League.

Sir Jim Ratcliffe đã nói rõ rằng ông cảm thấy MU đã làm mọi việc trở nên lộn xộn trong quá trình chuyển nhượng vài năm qua. Sir Jim Ratcliffe được cho là công khai chỉ trích việc MU ký hợp đồng với Casemiro trong cuộc gặp mặt trực tiếp với các giám đốc điều hành của “quỷ đỏ” vào năm ngoái, trong khi ông nói rằng việc ký hợp đồng với Fred là dấu hiệu cho thấy MU đang đầu tư “tiền ngu ngốc” vào các cầu thủ.

Vào thời điểm Sir Jim Ratcliffe vẫn đang trong quá trình đấu thầu mua MU, ông cùng INEOS đã ngồi lại trò chuyện với cựu giám đốc điều hành của MU, Richard Arnold và giám đốc bóng đá John Murtough vào tháng 3. Tại đây, Sir Jim Ratcliffe đã vạch ra triết lý của mình về quá trình tuyển dụng cầu thủ, bao gồm việc tập trung vào những cầu thủ trẻ có tiềm năng phát triển và có giá trị bán lại.

Sir Jim Ratcliffe sẽ trao Michael Olise cho Erik Ten Hag? ẢNH: MIRROR

Ngược lại, MU mua Casemiro với giá 60 triệu bảng Anh từ Real Madrid vào tháng 8-2022. MU đã trao cho tuyển thủ Brazil, lúc đó 30 tuổi, một hợp đồng 4 năm với mức lương hơn 300.000 bảng Anh/tuần, khiến anh trở thành một trong những cầu thủ có thu nhập cao nhất tại câu lạc bộ. Sir Jim Ratcliffe sinh ra ở Manchester và ông nhận mình là fan MU từ nhỏ. Tỉ phú giàu nhất nước Anh này sẽ áp dụng một cách tiếp cận tàn nhẫn để cải thiện vận mệnh của “quỷ đỏ”.

Nói chuyện với tờ The Times vào năm 2019, Sir Jim Ratcliffe đã chỉ trích chính sách chuyển nhượng của Manchester United khi ông bình luận thẳng thừng: "INEOS không bao giờ muốn trở thành kẻ kiếm tiền ngu ngốc, không bao giờ, không bao giờ. Manchester United không lựa chọn đúng người quản lý, chưa mua tốt.

Đó là những khoản tiền ngu ngốc mà bạn thấy ở những cầu thủ như Fred. Chúng tôi sẽ không tìm kiếm đầu tư vào nơi nào khác cho đến khi chúng tôi hoạt động tốt ở đây (tại Nice, CLB do Sir Jim Ratcliffe sở hữu). Chúng tôi cần tìm ra cách thành công trước khi bạn muốn viết một tấm séc lớn. Điều đó khá khó khăn”.

Sir Jim Ratcliffe sẽ nhắm đến các ngôi sao tiềm năng và có giá trị bán lại khi tiếp quản Manchester United. ẢNH: MIRROR

Đội bóng của Erik ten Hag mới ghi được 22 bàn sau 20 trận ở Premier League mùa này, chỉ có 2 đội có nguy cơ rớt hạng là Burnley và Sheffield United ghi ít bàn thắng hơn Manchester United. Và Sir Jim Ratcliffe quyết tâm xoay chuyển vận mệnh của Manchester United. Cùng với việc mang về những cầu thủ trẻ mới, Sir Jim Ratcliffe cũng sẽ cho phép một số cầu thủ lớn tuổi được trả lương cao ra đi trong kỳ chuyển nhượng sắp tới. Những ngôi sao được cho là sẽ sớm rời Old Trafford khi kết thúc hợp đồng vào cuối mùa này chính là bộ đôi người Pháp Raphael Varane và Anthony Martial.

MU hoàn tất hợp đồng thứ ba trong kỳ chuyển nhượng tháng giêng (PLO)- Manchester United hoàn tất hợp đồng thứ ba trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 khi “quỷ đỏ” có quyết định về ngôi sao trị giá 50 triệu bảng Anh.

PHẠM QUANG