Sóc Trăng: Quản lý chặt địa bàn, ngăn chặn mọi hoạt động chống phá

(PLO)- Lực lượng Công an tỉnh Sóc Trăng đã điều tra làm rõ 188/238 vụ tội phạm về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 79%, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao.

Ngày 26-7, UBND tỉnh Sóc trăng tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh và những vấn đề đặt ra trong thời gian tới.

Theo báo cáo, ngay từ đầu năm, lực lượng Công an tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, mục tiêu, đối tượng... Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động bên ngoài.

Công an cũng tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở. Từ đó, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững ổn định, không xảy ra các vụ việc phát sinh “điểm nóng” phức tạp.

Thống kê, từ đầu năm đến nay, tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 238 vụ, giảm bốn vụ so với cùng kỳ năm 2022; riêng tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng tăng sáu vụ. Lực lượng Công an tỉnh đã điều tra làm rõ 188 vụ, đạt tỷ lệ 79%, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao.

Tội phạm về ma túy, kinh tế, môi trường, tệ nạn và vi phạm pháp luật khác luôn được chủ động phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả. Tình hình tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 21-6, Sóc Trăng đã được Bộ Công an công nhận hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp Căn cước công dân, góp phần triển khai thực hiện hiệu quả đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử trên địa bàn tỉnh, phục vụ chuyển đổi số quốc gia...

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu thời gian tới tất cả sở, ngành và các địa phương phải luôn quan tâm đến công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Từ đó, góp phần giữ vững môi trường đầu tư, an tâm trong lao động sản xuất của doanh nghiệp, cũng như đảm bảo sức khỏe, tính mạng của người dân.

Người đứng đầu UBND tỉnh Sóc Trăng cũng cho rằng phát triển kinh tế phải đi đôi với đảm bảo về quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội. Phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt, cần sự chung tay thực hiện của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

CHÂU ANH