Sóc Trăng: Khởi tố 3 bị can tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 28-6, tin từ Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa tiến hành khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Thảo (24 tuổi), Thạch Cao Điền (34 tuổi) và Thạch Cao Điều (29 tuổi, cùng trú tại huyện Châu Thành) về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Thông tin ban đầu, ngày 19-3, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên đường Điện Biên Phủ, Công an TP Sóc Trăng phát hiện Thảo có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Qua khám xét, Công an thu giữ một khẩu súng ngắn bên trong có lắp sẵn hai viên đạn, cùng một số tang vật có liên quan. Vụ việc được bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng thụ lý theo thẩm quyền.

Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh phối hợp với lực lượng liên quan tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Điều. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Điền là anh ruột của Điều tàng trữ một khẩu súng, tám viên đạn. Ngoài ra, Công an còn phát hiện 13 túi nilon bên trong có chứa ma túy dạng đá và số tiền hơn 10 triệu đồng, cùng một số tang vật có liên quan.

Sau đó, Điều đang trốn tránh cơ quan chức năng và Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo các lực lượng, sử dụng mọi biện pháp nghiệp vụ để truy tìm Điều.

Đến ngày 12-5, lực lượng công an phát hiện Điều đang lẩn trốn tại một căn nhà ở khu dân cư Sáng Quang 2 (thuộc Phường 2, TP Sóc Trăng).

Tại đây, Công an đã phát hiện hai gói nilon bên trong có chứa ma túy dạng đá, cùng một số đồ vật có liên quan. Cơ quan chức năng đã bắt giữ Điều về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Làm việc với Công an, các đối tượng bước đầu thừa nhận Điều mua hai khẩu súng và số đạn trên qua mạng xã hội. Sau đó, đưa cho Thảo cất giữ một khẩu súng và hai viên đạn và giao cho Điền cất giữ một khẩu súng cùng tám viên đạn.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã tách và chuyển hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy đến cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền.

CHÂU ANH