Vừa thụ án chung thân xong thì bị bắt lại vì vận chuyển ma túy

(PLO)- Theo hồ sơ, nghi can Trịnh Thị Bạch Cúc từng bị tuyên án chung thân tội vận chuyển trái phép chất ma túy, được tha tù trước hạn vào tháng 1-2023 thì bị bắt lại.

Ngày 28-6, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự nghi can Trịnh Thị Bạch Cúc (54 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai) để điều tra hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Thông tin ban đầu, chiều 27-6, qua công tác nắm tình hình, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Châu Thành bắt quả tang nghi can Cúc đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại thời điểm kiểm tra, công an thu giữ tang vật gồm một gói ma túy tổng hợp (nửa kg), hai điện thoại di động và trên 3 triệu đồng tiền mặt.

Làm việc với công an, bước đầu nghi can khai nhận số ma túy trên được người khác thuê vận chuyển từ TP.HCM về Kiên Giang bằng xe đò với giá 10 triệu đồng. Tuy nhiên, chưa kịp giao cho khách theo yêu cầu thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Theo hồ sơ của công an, nghi can Cúc từng bị tuyên án tù chung thân tội mua bán trái phép chất ma túy. Trong quá trình chấp hành án tại Trại giam Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, do cải tạo tốt nên được giảm án từ tù chung thân xuống còn 30 năm.

Sau đó, do tích cực lao động cải tạo, hàng năm Cúc đều được giảm án và khi thụ án được 20 năm 5 tháng thì được tha tù trước thời hạn hồi tháng 1-2023. Sau khi ra tù khoảng 5 tháng thì Cúc lại tiếp tục phạm tội.

CHÂU ANH