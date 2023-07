6 tháng, Công an Sóc Trăng làm rõ 246 vụ phạm pháp hình sự

(PLO)- Công an Sóc Trăng đã phát hiện và điều tra làm rõ 246 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 473 đối tượng, trong đó 48 vụ rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 3-7, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công an sáu tháng đầu năm 2023.

Theo báo cáo, sáu tháng đầu năm 2023, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững, ổn định, không để hình thành “điểm nóng”, đột xuất, bất ngờ.

Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh đã phát hiện, điều tra làm rõ 246 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 473 đối tượng, trong đó 48 vụ rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, bắt, triệt phá 255 vụ với 1.477 đối tượng đánh bạc dưới các hình thức, 82 vụ với 185 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Tình hình tai nạn giao thông giảm trên ba tiêu chí so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, toàn tỉnh xảy ra 82 vụ làm 51 người tử vong và 65 người bị thương, giảm 42 vụ, 19 người chết và 45 người bị thương so với cùng kỳ năm 2022.

Kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, Công an tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD gắn chíp cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh.

Về thực hiện Đề án hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng của Bộ Công an, Công an tỉnh đã chủ trì phối hợp chặt chẽ với các ngành, cấp tổ chức triển khai thực hiện, tăng cường lực lượng, điều động cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ xây dựng đồng loạt nhằm bảo đảm an toàn, chất lượng công trình và đúng tiến độ.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng biểu dương và ghi nhận những thành tích mà lực lượng công an tỉnh đạt được trong thời gian qua.

Người đứng đầu UBND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu thời gian tới, Công an tỉnh nâng cao hơn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, từng bước đẩy lùi tội phạm, không để hình thành băng nhóm, tổ chức tội phạm.

Mặt khác, tập trung đấu tranh mạnh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật có liên quan ma túy, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, tín dụng đen, tệ nạn cờ bạc. Ngoài ra, tăng cường triển khai các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông, tập trung tuyên truyền, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Bộ Công an trong thực hiện Đề án 06 của Chính phủ. Đặc biệt cần đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành xây dựng 1.200 căn nhà cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch trước ngày 2-9.

Dịp này, Công an huyện Kế Sách vinh dự nhận Cờ Thi đua Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022.

Sóc Trăng: Bắt bị can trốn nã tội hiếp dâm sau 29 năm lẩn trốn (PLO)- Nghĩa bị tuyên phạt 5 năm tù tội hiếp dâm, nhưng không chấp hành án mà bỏ trốn khỏi địa phương.

CHÂU ANH