Sôi động công trường căn hộ cao cấp ở Đà Nẵng 16/05/2024 11:25

Sở Xây dựng Đà Nẵng cho hay, trong quý I-2024, thị trường bất động sản (BĐS) trên địa bàn TP ghi nhận giao dịch 2.117 căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ, tăng 145% so với cùng kỳ năm 2023. TP có năm dự án nhà ở thương mại vừa được cấp phép xây dựng mới.

Hai dự án căn hộ cao cấp đang có mức giá cao nhất Đà Nẵng, từ 100 – 150 triệu/m2. Ảnh: TẤN VIỆT

Căn hộ cao cấp tại Đà Nẵng lên ngôi

Dạo quanh đôi bờ sông Hàn từ quận Hải Châu qua Sơn Trà thời gian gần đây, không khó để bắt gặp các công trường xây dựng ven sông nhộn nhịp. Đã lâu rồi từ khi dịch COVID-19 xuất hiện, người dân Đà Nẵng mới lại thấy nhiều cẩu tháp, cọc khoan nhồi trên các công trường nhà ở đến vậy.

Xe tải cũng nườm nượp ra vào công trường, tất cả đều là các công trình xây dựng dự án BĐS với phân khúc chủ lực là căn hộ cao cấp, hay còn gọi là "BĐS hàng hiệu".

Trên đường Bạch Đằng, nơi sắp khai trương phố đi bộ, bộ đôi dự án The Royal (29 tầng) và The Filmore (25 tầng) đang băng băng về đích. Trong đó, The Filmore đang hoàn thiện, chuẩn bị bàn giao căn hộ cho khách hàng.

Khảo sát của PV, đây là hai dự án căn hộ cao cấp đang có mức giá cao nhất Đà Nẵng, từ 100 – 150 triệu/m2, tùy tầm cao hay view hướng phố/hướng sông Hàn.

Ở đối diện bên kia sông, tổ hợp căn hộ cao cấp/shophouse dần hình thành với view sông Hàn và nằm giữa cầu Rồng – cầu Trần Thị Lý. Chủ nhân có thể tận hưởng trọn vẹn pháo hoa từ bên trong căn hộ của mình.

Nổi bật trong đó là dự án Sun Ponte Residence DaNang được giới thiệu có cả penthouse ôm trọn view sông Hàn và biển Mỹ Khê. Căn hộ tại đây có mức giá dao động từ 60 – 120 triệu đồng/m2.

Không riêng gì đôi bờ sông Hàn, nhiều vị trí khác tại Đà Nẵng cũng đang có những dự án nhà ở thương mại rất hút khách. Có thể kể đến Khu căn hộ Asiana ở quận Liên Chiểu với mặt tiền biển Nam Ô, hay dự án Estuary Tuyên Sơn Đà Nẵng ngay chân cầu Tiên Sơn.

Xa hơn một chút về quận Ngũ Hành Sơn là ba khối chung cư thương mại tầm trung FPT Plaza với hai khối đã hoàn thiện, đón cư dân vào ở.

Ông Phạm Văn Sung, Giám đốc Công ty Đầu tư phát triển BĐS Vạn Đạt, cho biết thị trường căn hộ thương mại tại Đà Nẵng những tháng gần đây rất sôi động, sức mua tốt.

Căn hộ FPT Plaza hiện có giá từ 25 – 29 triệu đồng/m2, so với cuối năm 2023 đã tăng khoảng 15% và nhu cầu người dân mua ở thực tại dự án này đang rất nhiều. “Đây là những dự án tầm trung, giá cả hợp lý, người dân mua vào ở ngay nên cứ ra hàng là bán được” - ông Sung nói.

Đà Nẵng đang rất sôi động với nhiều dự án bất động sản, căn hộ cao cấp, shophouse đang thi công. Ảnh: TẤN VIỆT

Định vị bất động sản hàng hiệu

Theo ông Đoàn Thanh Phong, Giám đốc kinh doanh Công ty CP Minh Minh Group, sở dĩ cùng là căn hộ cao cấp, view tương tự nhau nhưng những dự án bờ Tây sông Hàn có giá bán cao hơn bờ Đông vì “độ tuổi” sử dụng đất của dự án.

Ở bờ Tây, các dự án ban đầu đóng thuế đất thương mại dịch vụ rất cao nên khi ra hàng phải bán giá cao mới có lợi nhuận. Còn ở bờ Đông, đa phần là đất đã được Đà Nẵng giao cho chủ đầu tư từ lâu, giá vốn bỏ ra ít hơn nên mức giá mềm hơn.

Minh chứng cho sức hấp thụ của thị trường, ông Phong cho hay đơn cử như dự án Sun Ponte Residence DaNang vừa ra hàng hai tuần đã thanh khoản 80% dự án. Nhiều khách hàng có tiền nhưng không mua được bởi sức hút quá lớn của một dự án ở vị trí đắc địa.

“Giá rẻ hơn các dự án tương tự vì những sản phẩm này không chỉ dùng vào mục đích bán BĐS mà chủ đầu tư còn kết hợp vận hành, khai thác để đón khách du lịch vào lưu trú. Sau này còn có những dòng sản phẩm căn hộ du lịch” - ông Phong lý giải.

Ông Phong cho hay thị trường căn hộ hai đầu đất nước đang có mức giá quá cao nên khách hàng đổ dồn vào Đà Nẵng. Tuy nhiên, năm 2022 thị trường BĐS Đà Nẵng cũng từng có giai đoạn nén rồi bung lên trong thời gian ngắn sau đó lại chững lại, do đó hiện tại rất khó để dự đoán thời gian tới sẽ thế nào.

“Dấu hiệu hiện nay cho thấy thị trường đang có những bước hồi phục rất tốt. Có thể sắp tới BĐS sẽ không có những mức thanh khoản bùng nổ như hai tháng qua nhưng vẫn giữ đà hồi phục. BĐS có mức thanh khoản ổn định, bền vững, liên quan đến du lịch, cho thuê sẽ phục hồi tốt hơn.” Ông Đoàn Thanh Phong, Giám đốc kinh doanh Công ty CP Minh Minh Group

Ông Nguyễn Đức Lập, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và đào tạo BĐS đánh giá thị trường căn hộ cao cấp đang ấm dần lên. Nguồn cung ở Đà Nẵng vẫn ít và đều là các dự án ở vị trí kim cương nên khả năng bán rất tốt.

“Đây là những vị trí tốt nhất Đà Nẵng rồi (ven sông Hàn – PV), không còn chỗ nào tốt hơn nữa. Giá cao nhưng quan trọng là thị trường hấp thụ được. Mua những căn hộ hạng sang này phần lớn là khách ngoại tỉnh, đến từ hai đầu đất nước. Họ mua với mục đích khẳng định thương hiệu, tận hưởng cuộc sống. Sở hữu BĐS hàng hiệu cũng là một cách định vị thương hiệu bản thân trong giới thượng lưu” - ông Lập cho hay.