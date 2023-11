Sòng bạc núp bóng gameclub ở Khánh Hòa thu lợi 1,6 triệu USD

(PLO)- Sòng bạc núp bóng gameclub do người nước ngoài tổ chức tại khách sạn 5 sao ở Khánh Hòa thu lợi 1,6 triệu USD.

Ngày 17-11, nguồn tin PLOxác nhận, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã có kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can trong vụ án Jo Wansu (49 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), Giám đốc Công ty CP Vietko Soft, cùng đồng phạm về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Sòng bạc núp bóng gameclub trong khách sạn 5 sao

Theo kết luận điều tra, tối 15-4, Công an tỉnh Khánh Hòa đã ập vào Gameclub Lucky tại tầng hầm B1-B2 khách sạn Sheraton, đường Trần Phú, TP Nha Trang. Tại đây công an đã bắt quả tang quản lý cùng 28 nhân viên đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc với 13 khách nước ngoài.

Công an tỉnh Khánh Hòa triệt xóa sòng bạc núp bóng gameclub dưới tầng hầm khách sạn Sheraton. Ảnh: V.N

Tại hiện trường, sòng bạc núp bóng gameclub với các nhân viên đang chia bài, phục vụ các khách nước ngoài đánh bạc ăn tiền bằng các hình thức như Baccarat, Roulette, Niu Niu, Blackjack.

Những người đánh bạc khai, khi đến Gameclub Lucky đánh bạc sẽ đổi tiền (USD) thành chip có mệnh giá tương ứng được ghi trên chip. Cảnh sát đã thu giữ tổng số chip của các người đánh bạc tương đương hàng chục ngàn USD.

Quá trình kiểm tra, công an phát hiện, thu giữ số tiền gần 110.000 USD, 412 triệu đồng tại quầy thu ngân. Gần 400.000 USD, 15.000 đô la Hồng Kông, 10.000 Won và 270 triệu đồng cũng được tìm thấy tại phòng làm việc của Shin Jea Ho (34 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, Giám đốc chi nhánh Công ty CP Vietko Soft) cùng nhiều đồ vật, tài liệu, phương tiện để phục vụ việc tổ chức đánh bạc.

Sòng bạc do Jo Wansu tổ chức, hoạt động từ tháng 2-2023. Ảnh: V.N

Qua làm việc, Thoong Tầu Váy (quản lý Gameclub Lucky) và Nguyễn Lê Bảo Ngọc (quản lý nhân sự) khai được Shin Jae Ho thuê để quản lý và tuyển người cho sòng bạc này.

Ngày 9-3, Gameclub Lucky bắt đầu tổ chức cho khách nước ngoài đánh bạc bằng hình thức chơi Baccarat, Roulette, Niu Niu, Blackjack ăn thua bằng tiền với nhân viên chia bài của sòng bài.

10 ngày sau (25-4), Jo Wansu và Shin Jae Ho đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa trình diện và đã khai nhận toàn bộ hành vi tổ chức đánh bạc tại Gameclub Lucky. Đồng thời, Jo Wansu đã cung cấp tài liệu, chứng cứ việc góp vốn với Ngô Văn Chuyên tổ chức đánh bạc.

Người nước ngoài tổ chức sòng bạc thu lợi 1,6 triệu USD

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa xác định từ năm 2019, Jo Wansu mở Công ty CP Vietko Soft tại tỉnh Bắc Ninh. Sau đó, Jo Wansu mở chi nhánh tại Khánh Hòa và mở sòng bạc Gaming Club Sunrise tại khách sạn Sunrise, đường Trần Phú, TP Nha Trang.

Sòng bạc này có doanh thu hơn 1,6 triệu USD sau hơn hai tháng hoạt động. Ảnh: V.N

Shin Jae Ho được giao điều hành sòng bạc này. Từ tháng 11-2022 đến tháng 2-2023, sòng bạc tại Gaming Club Sunrise thu được 800.000 USD từ việc tổ chức đánh bạc.

Sau đó, Jo Wansu quen biết với Ngô Văn Chuyên (Giám đốc Công ty TNHH TMDV Ngọc Diệp NT) đang kinh doanh Gameclub Lucky nên đã hợp tác góp vốn tổ chức đánh bạc cho người nước ngoài tại đây. Doanh thu của sòng bạc sẽ dành 20% cho Jo Wansu và ông Chuyên, 80% còn lại dùng cho các khoản hoạt động của sòng bạc.

Ngày 9-3, sòng bạc tại Gameclub Lucky chính thức đi vào hoạt động thì Jo Wansu dừng hoạt động Gaming Club Sunrise. Đồng thời, Shin Jae Ho chuyển các bàn đánh bạc và một số nhân viên sang sòng bạc Gameclub Lucky để hoạt động.

Bị can Ngô Văn Chuyên góp vốn cùng tổ chức sòng bạc. Ảnh: V.N

Theo cơ quan điều tra, hơn hai tháng từ khi hoạt động đến khi bị công an triệt xóa, sòng bạc này có doanh thu hơn 1,6 triệu USD, tương đương gần 38 tỉ đồng. Theo thỏa thuận trước đó, Jo Wansu và Ngô Văn Chuyên được hưởng số tiền hơn 160.000 USD.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng của vụ án sang VKSND tỉnh Khánh Hòa đề nghị truy tố bị can Jo Wansu, Ngô Văn Chuyên, Shin Jae Ho, Thoong Tàu Váy cùng 14 bị can là quản lý, thu ngân, lễ tân và chia bài tại Gameclub Lucky tội tổ chức đánh bạc.

Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị truy tố Rim Kang Ha (58 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) tội đánh bạc. Những người đánh bạc khác hiện cơ quan điều tra chưa xác định được nơi cư trú nên tiếp tục xác minh, xử lý sau.