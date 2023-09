Sự thật vụ cụ ông bị đánh, cướp 227 tờ vé số ở Hóc Môn

(PLO)- Cơ quan chức năng đã xác định thông tin về vụ việc cụ ông bị đôi nam nữ đánh, cướp đi 227 tờ vé số trên địa bàn huyện Hóc Môn là chưa chính xác.

Gần đây, trên một chuyên trang của một tờ báo và mạng xã hội đăng tải việc ông NQH (quê An Giang) khi đang đi bán vé số ở đường Phạm Thị Giây thì bị đôi nam nữ đi xe máy vờ mua rồi tấn công, cướp đi 227 tờ vé số. Vụ việc được cho là xảy ra vào lúc 7 giờ 15 ngày 8-9.

Trong ngày, PV đã tìm đến khu vực được cho là xảy ra vụ việc. Qua tiếp xúc, nhiều người dân cho biết, không hề hay biết có vụ cướp vé số.

Chị TT (36 tuổi, ngụ xã Thới Tam Thôn), bán hủ tiếu, cho biết buổi sáng khoảng ba tháng trước, một người đàn ông lớn tuổi, đi cà nhắc đến trước quán, khóc lóc, trên người lấm bẩn, tay chảy máu.

Khi chị T hỏi thì người đàn ông nói bị cướp vé số, bị hành hung chảy máu. Thấy thương tình, chị T cho người đàn ông này 150 ngàn đồng. Người đàn ông sau đó rời đi. “Câu chuyện chỉ có vậy, nhưng hỏi xung quanh người dân ở đây thì không ai nghe hay biết việc có người bị đánh, cướp vé số cả” - chị T nói.

Qua tìm hiểu, đây không phải là lần đầu người đàn ông thể hiện việc bị tấn công, cướp vé số để thu hút lòng thương của người dân.

Trao đổi với PV, anh LVQ (ngụ huyện Hóc Môn) cho biết ngày 13-5, cũng thấy người đàn ông nói trên đi đến trước quán cà phê, khóc nói vừa bị đánh, cướp vé số với vết thương chảy máu ở tay.

Anh Q và một số người dân thấy thương tình đã cho người đàn ông tiền. “Tuy nhiên, tôi có đi quay lại hỏi thì người dân nói không có vụ đánh cướp vé số nào cả. Tôi cũng nói để tôi chở ông ấy đi báo công an thì ông không chịu và nhanh chóng rời đi. Qua tìm hiểu, tôi phát hiện việc ông này thể hiện ra là không thật” - anh Q nói.

Tương tự, chị NT (ngụ huyện Hóc Môn) cũng cho biết trưa 12-6, người đàn ông cũng bằng cách tương tự đã khiến gia đình chị rủ lòng thương, cho tiền. "Người này cũng mặc đúng y bộ quần áo đó, cũng lấm lem đất bẩn và tay chảy máu" - chị T nói.

Trao đổi với PV, một nguồn tin từ Công an huyện Hóc Môn cho biết không có chuyện một người đàn ông bị đôi nam nữ dàn cảnh cướp vé số như thông tin trên tờ báo đăng tải. Trong ngày 9-9, Công an xã Thới Tam Thôn đã đến đường Phạm Thị Giây, tiếp xúc, lấy lời khai người dân và lập hồ sơ báo cáo Công an huyện Hóc Môn.

Qua đó, xác định không có vụ việc người đàn ông bị đánh, cướp vé số. Công an cũng xác minh, mời làm việc với ông H. Ông này ban đầu khai rằng do cực khổ, nên dựng chuyện bị cướp để người dân rủ lòng thương, cho tiền.

Hiện vụ việc đang được xác minh, xử lý.

NGUYỄN TÂN