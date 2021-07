Lúc 2 giờ 47 phút ngày 2-7, chuyến bay số hiệu NH833 của Hãng hàng không All Nippon Airways, Nhật Bản đã vận chuyển 400.000 liều vaccine do Nhật Bản cung cấp thêm Việt Nam đã hạ cánh an toàn tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Trong số 1 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca Nhật Bản tặng Việt Nam lần này sẽ được chia thành hai đợt. Tính chung Nhật Bản cung cấp cho Việt Nam khoảng 2 triệu liều.

Lô vaccine đựng trong năm thùng chuyên dụng có tổng khối lượng 934,6 kg. Quy trình bảo quản, phục vụ vận chuyển vaccine rất nghiêm ngặt như áp tải từ máy bay, sử dụng camera hành trình trong suốt quá trình áp tải.



400.000 liều vaccine trong tổng số 1 triệu liều do Nhật Bản cung cấp thêm Việt Nam đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: CT

Lô vaccine này đang được lưu trữ tại kho hàng của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất (TCS) và được miễn phí hoàn toàn bộ phí phục vụ.

Cùng ngày, lô vaccine sẽ được hoàn tất thủ tục hải quan và lấy ra khỏi kho đưa về nơi lưu trữ.

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cho biết, từ ngày 1 đến ngày 8-7, 1 triệu liều vaccine Chính phủ Nhật Bản cung cấp thêm cho Việt Nam sẽ được chuyển đến Việt Nam bằng đường hàng không với mục đích góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Việt Nam.