Trong tình hình số ca mắc COVID-19 có xu hướng gia tăng, số bệnh nhân cần nhập viện để chăm sóc và theo dõi vẫn còn nhiều, TP.HCM vẫn duy trì các bệnh viện (BV) điều trị COVID-19 để kịp thời tiếp nhận bệnh, trong đó có BV điều trị COVID-19 Phú Nhuận (số 3B Lê Quý Đôn, phường 11, quận Phú Nhuận). Cơ sở này do Viện Y dược học dân tộc TP.HCM phụ trách và có điểm đặc biệt là điều trị cho bệnh nhân theo phương pháp Đông Tây y kết hợp.

Mỗi ngày xông hơi hai cữ

Hiện BV đang theo dõi, điều trị cho khoảng 200 bệnh nhân, đa số các ca có triệu chứng vừa và nhẹ, một ca có bệnh nền cần hỗ trợ hô hấp thở ôxy ngắt quãng.

Như thường lệ, mỗi sáng bệnh nhân sẽ được nhân viên y tế hướng dẫn các bài tập thể dục dưỡng sinh. Các bài tập kết hợp với các bài luyện thở giúp cải thiện chức năng đường hô hấp và nâng cao sức khỏe.

Đặc thù công việc là bác sĩ làm việc trong môi trường có nguy cơ lây nhiễm cao, đây là lần thứ hai anh Lê Quang Mỹ (33 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) bị mắc COVID-19. Anh Mỹ chia sẻ nếu như lần đầu mắc COVID-19, anh không có triệu chứng gì nhưng ở lần thứ hai này, các triệu chứng lại đến rầm rộ. “Tôi cảm thấy người rất mệt mỏi, đau họng, chảy nước mũi, sau đó sốt lạnh run…” - anh Mỹ miêu tả và cho biết sau năm ngày điều trị, sức khỏe của anh đã cải thiện rõ rệt, không còn mệt mỏi, chỉ còn hơi vướng đàm ở cổ họng.

Anh Mỹ chia sẻ: “Khi vào đây điều trị, lần đầu tiên mình được tiếp cận các phương pháp điều trị theo Đông y như sử dụng thuốc thảo dược mỗi ngày, mỗi ngày mình được cho xông tinh dầu sả hai cữ sáng và chiều. Những ngày đầu, khi xông tinh dầu mình cảm thấy rất khó chịu và rát nhưng sau vài lần xông thì mình thấy tình trạng nghẹt mũi và ho cải thiện nhiều. Mỗi khi tập dưỡng sinh, dù là những bài tập đơn giản thôi nhưng cũng khiến mình ho sặc sụa, cho thấy đường hô hấp của mình đang bị viêm và hô hấp khó khăn. Tập dưỡng sinh đều đặn mình thấy lồng ngực và phổi cũng thông thoáng hơn. Bên cạnh đó, không gian cách ly điều trị cũng thông thoáng, thoải mái đi lại, có mạng WiFi để làm việc nên tâm lý mình cũng thoải mái rất nhiều”.



Các bệnh nhân được hướng dẫn tập dưỡng sinh buổi sáng để cải thiện sức khỏe. Ảnh: HL

Ngồi chờ đến lượt xông hơi, anh Nguyễn Đinh Hoàng Anh (26 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) cho biết anh làm công việc nhân viên văn phòng, thời gian nới lỏng giãn cách xã hội, anh di chuyển và tiếp xúc với nhiều người nên không rõ nguồn lây COVID-19.

“Lúc đầu mình cũng ái ngại khi vào BV dã chiến lắm nhưng vào đây điều trị, mình thấy rất thoải mái. Các y bác sĩ ở đây đều nhiệt tình, mỗi ngày được cho uống thuốc và xông hơi hai lần, mình thấy các triệu chứng ho, nghẹt mũi đã giảm đi nhiều” - Hoàng Anh chia sẻ.

Chữa bệnh theo liệu pháp 4T

BS CKII Trần Minh Quang, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn BV điều trị COVID-19 Phú Nhuận, cho biết nhân lực của nơi đây được tái cơ cấu toàn diện từ đội ngũ nhân viên y tế từng có kinh nghiệm làm ở BV dã chiến điều trị COVID-19 quận Phú Nhuận (số 5 Hoàng Minh Giám, nay đã giải thể). Ngoài nguồn nhân lực là y bác sĩ của viện còn có các chuyên gia hồi sức cấp cứu được Sở Y tế luân chuyển hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19.

BV chịu trách nhiệm tiếp nhận bệnh nhân mức độ vừa và nặng trên địa bàn quận Phú Nhuận (thuộc tầng 2 trong hệ thống điều trị bệnh nhân COVID-19) và theo phân công. Tính đến thời điểm hiện tại, hai cơ sở đã điều trị tích lũy cho khoảng 1.000 bệnh nhân. Riêng BV điều trị COVID-19 Phú Nhuận đã tiếp nhận và điều trị cho khoảng 500 bệnh nhân.

Theo BS Quang, thời gian gần đây, số lượng bệnh nhân nhập viện nhiều hơn giai đoạn thấp điểm. Tuy nhiên, hầu như bệnh nhân đều được tiêm 2-3 mũi vaccine, thỉnh thoảng một số bệnh nhân có chống chỉ định với vaccine nên chỉ tiêm được 1-2 mũi vaccine nhưng có triệu chứng cũng nhẹ hơn đợt trước.



Các bệnh nhân được cho xông tinh dầu sả gừng để sát khuẩn đường mũi họng một ngày hai lần. Ảnh: HL

BV điều trị COVID-19 Phú Nhuận điều trị COVID-19 theo phương pháp Đông Tây y kết hợp và theo các phác đồ của Bộ Y tế.

Khi vào đây điều trị, tùy theo tình trạng bệnh, bác sĩ sẽ chỉ định và tư vấn cho bệnh nhân dùng thuốc kháng virus Remdesivir (đường truyền) hoặc Monulpiravir (đường uống) kết hợp với các phương pháp điều trị y học cổ truyền gọi là phương pháp 4T: Tâm lý thư giãn - dùng thuốc - thức ăn (dinh dưỡng) - tập luyện, tập thở.

“Việc cho dùng thuốc kết hợp với các bài tập dưỡng sinh, luyện thở, ổn định tâm lý giúp cho thời gian điều trị của bệnh nhân được rút ngắn” - BS Quang cho hay.

BS Quang cho biết mỗi ngày các bệnh nhân sẽ được cho xông bằng viên xông tinh dầu sả gừng nhằm sát khuẩn vùng hầu họng, có tác dụng diệt virus rất tốt, không xông toàn thân.

“Người mắc bệnh COVID-19, cơ thể đang rất mệt mỏi, suy nhược, ra mồ hôi nhiều, cần nhiều ôxy để thở, nếu xông toàn thân sẽ bị mất nước, khó thở, dễ chóng mặt và có khi choáng váng, ngất xỉu. Do đó, với những người nhiễm COVID-19, chống chỉ định xông toàn thân” - BS Quang lý giải.

Tùy theo triệu chứng, các bệnh nhân sẽ được cho dùng các thuốc thành phẩm Đông y phù hợp như nhân sâm bại độc, thanh nhiệt tiêu độc, hoắc hương chính khí…

Viện Y dược học dân tộc cũng đang tiếp tục nghiên cứu một số loại thuốc y học cổ truyền đã mang lại hiệu quả, giúp rút ngắn thời gian điều trị cho bệnh nhân và sẽ công bố khi kết thúc quá trình nghiên cứu.