Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết hiện nhiều tỉnh thành đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ khiến bệnh nhân ở các tỉnh khó có thể đến khám tại BV Chợ Rẫy. Đối với các bệnh nhân có bệnh mãn tính, phải tạm thời khám chữa bệnh tại địa phương hoặc gặp phải trở ngại khi sử dụng toa thuốc mới... có thể gây không ít lo lắng cho người bệnh, ảnh hưởng phần nào đến diễn tiến của bệnh lý.

Nhằm giúp bệnh nhân ổn định tinh thần, kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường của bệnh để kịp thời xử trí, tránh tình trạng cấp cứu không cần thiết làm nguy cơ lây nhiễm COVID-19, BV Chợ Rẫy đưa vào hoạt động 30 số điện thoại di động chuyên tư vấn khám bệnh online qua điện thoại cho bệnh nhân không phải là bệnh nhân COVID -19.



Danh sách đường dây nóng của 30 chuyên khoa tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: BVCC

Theo đó, 30 số điện thoại di động do các bác sĩ của 30 chuyên khoa từ Ung thư, Nội tiết, Tim mạch, Chấn thương chỉnh hình, Hô hấp, Thần kinh Tiêu hóa, Tiết niệu, Thận nhân tạo, Chăm sóc giảm nhẹ… sẽ thường trực 24/24 để tư vấn, khám bệnh qua điện thoại hoặc video call cho bệnh nhân khi bệnh nhân có thắc mắc về các bệnh lý. Các “tổng đài viên đặc biệt” của Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ bắt đầu hoạt động từ 9 giờ sáng nay (12-8).

Để tránh mất thời gian cho việc tư vấn, người dân có nhu cầu tư vấn khám bệnh online (không phải bệnh COVID-19), vui lòng liên hệ qua số điện thoại đường dây nóng của chuyên khoa cần khám. Ví dụ, muốn tư vấn về bệnh tim mạch – vui lòng liên hệ số điện thoại: 0911825962.