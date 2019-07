Bí thư Đà Nẵng: Ăn vào mà phải lo, không còn gì khổ hơn!

Sáng 31-7, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã có buổi làm việc với Ban An toàn thực phẩm (ATTP) TP.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tấn Hải, Trưởng Ban ATTP TP Đà Nẵng, cho hay mỗi năm chợ đầu mối Hòa Cường nhập khoảng 120.000 tấn rau, trái cây cung cấp cho TP. Phần lớn thịt các loại cũng nhập từ ngoại tỉnh về cơ sở giết mổ tập trung.



Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Công tác đảm bảo ATTP được Đà Nẵng đặc biệt chú trọng. Với rau quả nhập về chợ đầu mối Hòa Cường, Ban ATTP phối hợp với BQL chợ này lấy mẫu giám sát, thống kê nguồn gốc xuất xứ. “Nếu phát hiện rau quả có tồn dư thuốc bảo vệ thực vật vượt mức cho phép, Ban ATTP sẽ cấm nhập thực phẩm không rõ nguồn gốc vào Đà Nẵng trong 30 ngày”, ông Hải nói.

Theo ông Hải, Ban ATTP Đà Nẵng đã ký với sáu địa phương cung cấp rau quả cho TP sản lượng lớn để quản lý, giám sát, truy xuất và xử lý sản phẩm không an toàn một cách hiệu quả.

Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến cho rằng Đà Nẵng cần sớm xây dựng trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung. Đồng thời phải có chợ đầu mối nông sản và cảng cá quy mô, hiện đại hơn.

Theo ông Nghĩa, một trong những định hướng quan trọng trong phát triển Đà Nẵng là phải kiểm soát được ATTP, làm sao để người dân khỏe từ cái ăn chứ không phải cứ ăn vào rồi sinh bệnh.

"Ở nước ngoài người ta mua quả chuối 5 đồng, ăn vào không phải lo gì cả. Còn ở ta quả chuối giá chỉ 1 đồng nhưng ăn vào mà cứ lo. Ăn vào mà phải lo lắng thì thôi rồi, không còn gì khổ hơn. Việc Đà Nẵng chọn 4 an (an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và an sinh xã hội), trong đó có ATTP là rất chính xác", ông Nghĩa nói.