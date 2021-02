BV Nhi đồng 1 vẫn an toàn sau khi bác sĩ là F1 từ Gia Lai đến

Trưa 4-1, đại diện Phòng Công tác xã hội Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết BV vừa phát hiện một trường hợp F1 của bệnh nhân COVID-19 từ Gia Lai vào BV.

F1 này là ông TTC, bác sĩ đang công tác tại BV Đa khoa Gia Lai, có tiếp xúc với bệnh nhân dương tính.

Vào khoảng 5 giờ 30 phút đến 9 giờ ngày 2-2, ông C. đi kèm một bệnh nhân đến phòng khám Mắt tại BV Nhi Đồng 1. Ông được cho thực hiện tờ khai y tế nhưng ghi địa chỉ tại quận 10, TP.HCM. Do tự khai không có yếu tố dịch tễ nên ông C. được bộ phận sàng lọc phân loại là đối tượng không có yếu tố nguy cơ, được phân vào phòng khám Mắt.



Bệnh viện Nhi đồng 1, nơi bác sĩ là F1 công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai vào. Ảnh: HL

Vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 2-2, BV Nhi Đồng 1 nhận được thông tin ông C. là F1. BV đã khẩn trương điều tra và cách ly 20 nhân viên (F2), thực hiện xét nghiệm Realtime PCR SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm 20 nhân viên BV thuộc diện F2 đều âm tính.

Cũng theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), kết quả xét nghiệm của ông C. cũng âm tính.

Sau 2 ngày khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đồng thời kết quả các xét nghiệm của các F1, F2 đều âm tính, BV tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo “Bệnh viện an toàn” theo các tiêu chí của Bộ Y tế.

Công tác khám, chữa bệnh tại BV vẫn đan hoạt động bình thường.