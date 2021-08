(PLO)- Xe tải chạy với tốc độ nhanh trên quốc lộ 1A tông vào trung úy công an khi đang thực hiện nhiệm vụ trực chốt phòng, chống dịch COVID-19.

(PLO)- Bên cạnh TP.HCM thì Đồng Nai, Bình Dương, Long An và một số tỉnh, thành khác đang gặp những diễn biến phức tạp khi số ca nhiễm COVID-19 đang tăng cao.

(PLO)- Công an tỉnh An Giang đã khởi tố thêm 7 người, trong đó có 4 người là chủ tiệm vàng liên quan đến đường dây buôn lậu do Mười Tường cầm đầu.