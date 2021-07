Tại Hà Tĩnh

Sáng 30-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho biết tỉnh vừa ghi nhận 5 ca COVID-19 mới.

Trong đó, có bệnh nhân NPH (28 tuổi, quê xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến đời sống khó khăn, ngày 26-7 anh H. chạy xe máy từ Bình Dương về quê ở Hà Tĩnh.



Chiều 27-7, CSGT Công an thị xã Kỳ Anh phối hợp Phòng CSGT, Công an Hà Tĩnh hướng dẫn, kiểm tra công tác phân luồng, đón công dân về từ các tỉnh phía Nam. Ảnh: CA

Khi về đến đầu tỉnh Hà Tĩnh, anh H. khai báo y tế tại chốt và được đưa đi cách ly tập trung.

Quá trình cách ly, anh H. được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bốn bệnh nhân còn lại là bốn người được đón về Hà Tĩnh trên chuyến tàu SE14 từ TP.HCM gồm: PVV (nam, 23 tuổi, xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh), PHB (nam, 30 tuổi, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà), LVH (nam, 36 tuổi) và BNT (nam, 31 tuổi, cùng quê xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ)

Ngày 26-7, bốn bệnh nhân trên ngay khi về đến Hà Tĩnh được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 29-7, ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm lần 2, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, tính từ ngày 4-6 đến nay, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã ghi nhận tổng cộng 145 ca COVID-19.



Tàu SE14 chở hơn 800 người từ TP.HCM về quê Hà Tĩnh vào sáng 26-7.

Tại Nghệ An

Sáng cùng ngày, TS-BS Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết sáng 30-7, trên địa bàn Nghệ An ghi nhận 3 ca dương tính mới với COVID-19.

Ca bệnh mới thứ nhất là anh HXH (43 tuổi, trú thị trấn Nam Đàn, Nam Đàn) là F1 của bệnh nhận LAN đã được công bố trước đó. Ngày 21-7, anh H. cùng với bạn đi ô tô cá nhân từ Tân Uyên (Bình Dương) về đến Nghệ An chiều 23-7 và được cách ly tập trung.

Ca bệnh thứ hai là anh HVH (33 tuổi, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu) là F1 của bệnh nhân HVC, đã được công bố trước đó và cách ly tại Trường Mầm non Quỳnh Thuận.

Ca bệnh mới thứ ba là anh TBN (31 tuổi, xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Thời gian qua, anh N. làm việc tại TP.HCM do ảnh hưởng COVID-19, anh N. gặp khó khăn, anh cùng với một người bạn chạy xe máy về quê.

Ngày 28-7, anh N. từ An Phú, Thủ Đức (TP.HCM) cùng bạn về đến quê, được cách ly tại Trường Mầm non Nghi Đồng. Anh N. được lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An xét nghiệm sáng ngày 30-7 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, tính đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 210 bệnh nhân mắc COVID-19 ở 14 địa phương.