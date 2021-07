Các địa điểm được thông báo cụ thể như sau: Các địa điểm thuộc quận Ninh Kiều: - Hẻm 4, đường Trần Vĩnh Kiết, Khu vực 1, phường An Bình. - Số 1127B, đường Mậu Thân, phường An Hoà. - Số 38/27/7, đường Nguyễn Trãi, phường Tân An. - Số 01/27B, đường Mậu Thân, phường An Hoà. - Số 326D, Khu dân cư Hàng Bàng, phường An Khánh. Các địa điểm thuộc quận Cái Răng: - Số 425, Tổ 20, Khu vực 4, phường Hưng Phú. - Số 41, Tổ 40, Khu vực 6, phường Hưng Phú. - Số 20, Tổ 38, Khu vực 6, phường Hưng Phú. - Số 360, Tổ 16, Khu vực 4, phường Hưng Phú. - Tổ 19, Khu vực 4, phường Hưng Phú. - Số 26/4 Khu vực 1, phường Hưng Thạnh. - Số D5, đường số 2, KDC Long Thịnh, Khu vực Thạnh Lợi, phường Phú Thứ. Các địa điểm thuộc quận Bình Thủy: - Số 40, Tổ 4, Khu Vực 3, phường Trà Nóc. - Số 1A/167 Khu vực 2, phường Trà Nóc. - Hẻm 40, đường Lê Hồng Phong, phường Trà An. - Số 494/19, đường Nguyễn Văn Linh, KV Bình An, phường Long Hòa.