Dưới đây là danh sách 35 BV tiếp nhận điều trị COVID-19:

1- Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 1 (1 Lê Quý Đôn, khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM). 2- Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 2 (khu chung cư tái định cư 12 tầng, phường Tân Thới Nhất, quận 12). 3- Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 3 (khu tái định cư 38,4 ha phường An Khánh, TP.Thủ Đức). 4- Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 4 (khu tái định cư Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh). 5- Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 5 (khu chung cư Thuận Kiều Plaza). 6- Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 6 (khối chung cư R1.A, khu tái định cư 38,4 ha phường An Khánh, TP Thủ Đức). 7- Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 7 (khối chung cư R1, khu tái định cư 38,4 ha phường An Khánh, TP Thủ Đức). 8- Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 8 (khối chung cư R2 - R3, khu tái định cư 38,4 ha phường An Khánh, TP Thủ Đức). 9- Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 9 (Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học (HUFLIT) số 10, Quốc lộ 22, xã Tân Xuân, Hóc Môn). 10- Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 10 (lô D07, khu dân cư 30,2 ha phường An Khánh, TP Thủ Đức). 11- Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 11 (khối chung cư R4 khu tái định cư 38,4 ha phường An Khánh, TP Thủ Đức). 12- Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 12 (khối chung cư R5 khu tái định cư 38,4 ha phường An Khánh, TP Thủ Đức). 13- Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 13 (16 Đào Trí, phường Phú Thuận, quận 7). 14- Bệnh viện dã chiến số 5A/QK7 (Quân khu 317). 15- Bệnh viện dã chiến Củ Chi (801 đường Tỉnh lộ 15, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi). 16- Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ (Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ). 17- Bệnh viện điều trị COVID-19 Củ Chi (Bệnh viện huyện Củ Chi). 18- Bệnh viện điều trị COVID-19 Bình Chánh (Bệnh viện huyện Bình Chánh). 19- Bệnh viện điều trị COVID-19 Quân dân Y miền Đông (Bệnh viện Quân dân y miền Đông). 20- Bệnh viện điều trị COVID-19 Lê Văn Việt (Bệnh viện Lê Văn Việt, TP Thủ Đức). 21- Bệnh viện điều trị COVID-19 Hóc Môn (Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn). 22- Bệnh viện điều trị COVID-19 Gò Vấp (Bệnh viện quận Gò Vấp). 23- Bệnh viện điều trị COVID-19 Phạm Ngọc Thạch (Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch). 24- Bệnh viện điều trị COVID-19 Trưng Vương (Bệnh viện Trưng Vương), 25- Bệnh viện điều trị COVID-19 Thủ Đức (Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức). 26- Bệnh viện điều trị COVID-19 TP Thủ Đức (Bệnh viện TP Thủ Đức). 27- Bệnh viện Nhi đồng TP (15 Võ Trần Chí, Tân Kiên, huyện Bình Chánh). 28- Bệnh viện Nhi đồng 2 (14 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1). 29- Bệnh viện điều trị COVID-19 Nguyễn Trãi (Bệnh viện Nguyễn Trãi). 30- Bệnh viện điều trị COVID-19 Nguyễn Tri Phương (Bệnh viện Nguyễn Tri Phương). 31- Bệnh viện điều trị COVID-19 An Bình (Bệnh viện An Bình). 32- Bệnh viện điều trị COVID-19 Từ Dũ (Bệnh viện Từ Dũ). 33- Bệnh viện Chợ Rẫy (201B Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 5). 34- Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (764 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5). 35- Bệnh viện Hồi sức COVID-19 (Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 ở TP Thủ Đức).