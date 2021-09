33,3% người bệnh COVID-19 tử vong ở tầng 3 Sở Y tế cho biết từ ngày 16-8 đến 4-9, toàn TP có 95.966 ca bệnh, trung bình mỗi ngày có khoảng 4.667 ca. Tuy nhiên, từ ngày 23-8 đến 2-9, số ca bệnh có chiều hướng tăng mạnh do ảnh hưởng của việc tăng cường xét nghiệm diện rộng để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Tổng số trường hợp được phát hiện trong thời gian này là 56.005 ca bệnh. Cũng trong thời gian trên, TP triển khai xét nghiệm nhanh cho vùng nguy cơ cao và rất cao, qua đó phát hiện 98.986 trường hợp test nhanh dương tính, tỉ lệ dương tính vòng 1 là 3,7% và vòng 2 (sau 02 ngày) là 2,7%. Phân tích số ca nhập viện điều trị cho thấy số ca mắc mới, số ca nhập viện và xuất viện đều có xu hướng tăng. Mặc dù số ca F0 cần nhập viện vẫn còn cao hơn số ca xuất viện, tuy nhiên khoảng cách này đang được thu hẹp dần. Số nhập viện với tình trạng nặng cần hỗ trợ hô hấp vẫn còn cao, tương ứng số tử vong vẫn đang ở mức cao. Tử vong chủ yếu tập trung ở độ tuổi trên 50, đa số là có bệnh lý nền kèm theo (87%), trong khi số ca mắc trên 50 tuổi chỉ chiếm 1/3 tổng số người bệnh COVID-19. Tỷ lệ tử vong cộng dồn tính đến thời điểm hiện nay là 4.16% (tỉ lệ tử vong tính trên tổng số trường hợp F0 được xác định bằng kết quả PCR, chưa tính các trường hợp F0 có kết quả test nhanh dương tính đang cách ly tại nhà). Trong số các ca tử vong tại bệnh viện thì tổng số ca tử vong tại các bệnh viện thuộc tầng 2 nhiều hơn các bệnh viện tầng 3, tuy nhiên tỉ lệ tử vong trong các bệnh viện tầng 3 cao hơn tầng 2 (chiếm 33,3% so với 4,5%). Cũng trong thời gian này, TP được triển khai thí điểm chăm sóc F0 tại nhà (từ ngày 16-8). Số F0 đang cách ly tại nhà tăng dần, đặc biệt tăng cao từ ngày 26-8 (từ 27.649 trường hợp trong ngày 26-8 chiếm 34% tăng lên 84.138 trường hợp trong ngày 5-9 chiếm 56% tổng số F0 phát hiện) và đã có nhiều trường hợp hồi phục và hoàn thành cách ly tại nhà. Nhờ hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tại nhà và xây dựng các gói thuốc mẫu A, B, C đã giúp giảm tải cho các cơ sở cách ly tập trung và các bệnh viện dã chiến. Đồng thời, giúp giảm sang chấn tâm lý cho người bệnh, góp phần nhanh chóng hồi phục. Bên cạnh đó 428 trạm y tế lưu động do Bộ Quốc phòng hỗ trợ nguồn nhân lực đã đi vào hoạt động, giúp công tác chăm sóc và quản lý người F0 tại nhà tốt hơn, nhất là hoạt động thăm khám và cấp cứu F0 tại nhà. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều trường hợp người bệnh F0 chưa tiếp cận được thuốc kịp thời và khó liên hệ nhân viên y tế khi cần trợ giúp, làm tăng nguy cơ nhập viện trong bệnh cảnh rất nặng hoặc tử vong sớm ngay sau nhập viện, Về điều trị, TP đã hoàn thiện mô hình tháp 3 tầng hiện nay đã có 10 bệnh viện, trung tâm hồi sức cấp cứu với quy mô gần 5.000 giường hồi sức và 82 bệnh viện tầng 2 với 60.670 giường bệnh. Đồng thời cập nhật nhiều thuốc điều trị mới vào phác đồ điều trị cho người F0 như thuốc kháng virus (Molnupiravir, Remdesivir), thuốc kháng viêm, kháng đông.