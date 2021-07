Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, Bộ Y tế đã có quyết định phân bổ hơn 4,1 triệu liều các loại vaccine phòng COVID-19 đợt 8, 9, 10 và 11 cho các địa phương trên cả nước.

Trong đợt này Đồng Nai sẽ được phân bổ hơn 231.000 liều. Trong đó, hơn 25.000 liều vaccine BNT162b2 của Pfizer (do Dự án tiêm chủng mở rộng Quốc gia viện trợ), 140.000 liều Astrazeneca (do Chính phủ Nhật Bản viện trợ) và hơn 65.000 liều Spikevax hay còn gọi là Moderna (do Chính phủ Mỹ viện trợ).

Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành, đơn vị sau khi được phân bổ vaccine tiến hành tiếp nhận, bảo quản và triển khai tiêm chủng ngay cho các đối tượng theo Nghị quyết 21 của Chính phủ.

Đến nay, Đồng Nai đã được Bộ Y tế phân bổ 2 đợt vaccine phòng COVID-19, trong đó đợt 1 (từ 22-4 đến 14-5) ngành y tế đã tiêm cho hơn 20.000 người, đợt hai (từ 12-6 đến 30-6) tiêm cho hơn 34.500 người. Tổng cộng cho 2 đợt tiêm là hơn 54.500 người thuộc các đối tượng ưu tiên.