Một bệnh viện tại TP.HCM đạt chuẩn chất lượng y tế quốc tế

Ngày 6-3, bệnh viện FV (quận 7, TP.HCM) công bố vừa được tái chứng nhận đạt chuẩn chất lượng y tế quốc tế JCI (Joint Commission International) lần thứ hai.

Cách đây ba năm, bệnh viện lần đầu tiên đạt chứng nhận này. Ba năm sau, theo quy định, JCI lại cử đoàn thẩm định sang khảo sát, kiểm tra để thẩm định bệnh viện. Vào ngày 19-1-2019, tổ chức JCI công bố bệnh viện FV tiếp tục đạt chứng nhận chất lượng JCI lần hai. Trước đó, bệnh viện FV đã phải mất nhiều năm chuẩn bị để có thể áp dụng và đáp ứng được các tiêu chuẩn JCI.

Được biết, JCI là tổ chức hàng đầu trên thế giới về thẩm định và chứng nhận chất lượng y tế. Những bệnh viện đạt chứng nhận này sẽ nhận được con dấu vàng công nhận cam kết về an toàn và chất lượng trong chăm sóc bệnh nhân và quản trị bệnh viện chuẩn quốc tế. Tại Việt Nam, chỉ có khoảng năm BV đạt được chứng nhận này.



BV FV mất thời gian dài để chuẩn bị và đáp ứng các tiêu chuẩn JCI đưa ra. Ảnh: UN

JCI nổi tiếng vì bộ tiêu chuẩn khắt khe, nghiêm ngặt của Mỹ, mục tiêu bảo vệ sự an toàn của bệnh nhân, giảm thiểu rủi ro y tế xuống mức thấp nhất. Để làm được như vậy, JCI đề ra 1.200 tiêu chí đo lường bao quát toàn bộ các hoạt động chăm sóc bệnh nhân của bệnh viện từ khâu tiếp nhận hồ sơ bệnh nhân, thăm khám, điều trị cho đến khi xuất viện.

Tuy nhiên, có sáu tiêu chí được JCI đặc biệt xem là tiêu chí quan trọng gọi là tiêu chí quốc tế về an toàn cho bệnh nhân bao gồm: (1) Nhận dạng đúng bệnh nhân; (2) Nâng cao hiệu quả truyền đạt thông tin; (3) Nâng cao an toàn sử dụng thuốc có nguy cơ gây hại cao; (4) Đảm bảo phẫu thuật đúng vị trí, đúng bên, đúng loại phẫu thuật, đúng bệnh nhân; (5) Giảm nguy cơ nhiễm trùng bệnh viện và (6) Giảm nguy cơ gây tổn thương cho bệnh nhân do té ngã. Chỉ cần không đạt một trong sáu tiêu chí quan trọng này thì không được cấp chứng nhận con dấu vàng JCI.

JCI (Joint Commission International) là tổ chức hàng đầu trên thế giới về thẩm định và chứng nhận chất lượng y tế; những bệnh viện đạt chứng nhận này sẽ nhận được Con dấu vàng công nhận cam kết về an toàn và chất lượng trong chăm sóc bệnh nhân và quản trị bệnh viện. JCI là một tổ chức độc lập, phi lợi nhuận chuyên đánh giá và chứng nhận chất lượng cho các cơ sở y tế ở châu Á, châu Âu, Trung Đông và Nam Mỹ. JCI làm việc trực tiếp với các bệnh viện nhằm giúp bệnh viện hoàn thành mục tiêu cung cấp dịch vụ và chăm sóc y tế chất lượng cao trong một môi trường an toàn, hiệu quả và quản trị tốt.