Sáng 8-6, BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM (BV BNĐ) cho biết hiện BV đang điều trị cho 32 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó, 15 ca tại Khoa Nhiễm D, 17 ca tại Khoa Hồi sức cấp cứu người lớn (HSCCNL).

Trong đó 3 ca bệnh rất nặng đang phải chạy hệ thống tim phổi nhân tạo ECMO, 9 ca thở máy xâm nhập, 2 ca đang lọc máu.



Một khu vực sàng lọc bệnh nhân của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM. Ảnh: HOÀNG LAN

Ca thứ nhất là bệnh nhân NTKP (BN2983) ở An Giang chuyển lên tình trạng hô hấp cải thiện, đang giảm giảm thông số ECMO, tiên lượng tốt.

Bệnh nhân thứ hai là ĐHĐP (nam sinh viên ở Long An, BN7445) có tình trạng tổn thương phổi rất nặng, suy hô hấp chưa cải thiện, rối loạn đông máu tiến triển. Bệnh nhân đang tiếp tục duy sự sống bằng ECMO, lọc máu liên tục, tiên lượng rất nặng.

Bệnh nhân thứ ba là NHN (BN8346) được Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu Tây Ninh chuyển ngày 4-6 trong tình trạng suy hô hấp nặng (SpO2 65% qua thở oxy mask). Tại BVBNĐ, bệnh nhân được đặt nội khí quản thở máy, tiến hành đặt ECMO ngày hôm sau 5-6. Hiện tại, tình trạng suy hô hấp chưa cải thiện, tiên lượng nặng.

Sáng nay, tại Khoa HSCCNL có thêm 1 bệnh nhân xem xét chỉ định ECMO do suy hô hấp, tổn thương phổi tiến triển nặng. Đó là bệnh nhân PCĐ (BN8944) được BV Công an chuyển vào ngày 6-6 do suy hô hấp.

Theo BS Châu, do tình hình bệnh nhân COVID nặng nhiều, Sở Y tế TP.HCM và BV BNĐ đã hội chẩn với BV Chợ Rẫy để nhận trường hợp này về làm ECMO kịp thời khi có chỉ định nhằm phần nào giảm bớt áp lực điều trị cho BV. Ê kíp bác sĩ hồi sức của 2 BV đang phối hợp để bảo đảm chuyển bệnh nhân an toàn nhất.

Trước đó, vào chiều tối 7-6, Bộ Y tế công bố TP.HCM ghi nhận 20 ca mắc COVID-19, trong đó có bệnh nhân PCĐ, là chiến sĩ công an của phường Phú Trung, quận Tân Phú (BN8944) cùng vợ (BN8945).