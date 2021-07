(PLO)- Bàn, ghế được xếp ngay ngắn, giữ đúng khoảng cách, phòng cách ly, phòng lấy mẫu, phòng tập trung đã được các thầy cô chuẩn bị đầy đủ và phun khử khuẩn. Ngày mai (3-7), các thí sinh tại TP.HCM có thể an tâm xét nghiệm COVID-19 chuẩn bị cho kì thi quan trọng sắp tới.

(PLO)- Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an), được điều động đến Công an Hậu Giang, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc.