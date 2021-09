Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luật của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với tỉnh Kiên Giang và Tiền Giang về công tác phòng, chống dịch COVID-19.



Thủ tướng yêu cầu hai tỉnh Tiền Giang và Kiên Giang chậm nhất đến 30-9 phải kiểm soát được dịch bệnh

Thông báo nêu rõ, trong thời gian qua, hai tỉnh Kiên Giang và Tiền Giang đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong phòng, chống dịch bệnh và một số đạt kết quả bước đầu. Tuy nhiên, dù đã thực hiện giãn cách xã hội liên tục trong thời gian dài nhưng đến nay cả hai tỉnh vẫn chưa kiểm soát triệt để được dịch bệnh.

Nguyên nhân là do có nơi, có lúc chủ quan, lơ là cả trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tại một số địa phương. Việc nắm bắt, đánh giá, dự báo tình hình và nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch của một số nơi chưa chắc, chưa sát, chưa đầy đủ. Tổ chức thực hiện, nhất là tại cơ sở còn bị động, lúng túng, thiếu khoa học, chưa phù hợp, hiệu quả chưa cao.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Kiên Giang và tỉnh Tiền Giang rà soát, khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế nêu trên; tổ chức quán triệt, tập huấn, hướng dẫn đầy đủ các phương châm, nguyên tắc, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch đến tận xã, phường, thị trấn và đến người dân.

Tỉnh, huyện phải tăng cường kiểm tra, giám sát, gắn với hướng dẫn, hỗ trợ, chấn chỉnh, uốn nắn việc tổ chức thực hiện phòng, chống dịch tại xã, phường, thị trấn, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Căn cứ diễn biến tình hình dịch, hai địa phương cần xác định cụ thể mục tiêu phòng, chống dịch cho từng địa phương trên địa bàn; xác định rõ phạm vi, thời gian tiếp tục giãn cách xã hội, tăng cường giãn cách xã hội và các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể (như về xét nghiệm, điều trị, tiêm vaccine, các mục tiêu theo tiêu chí kiểm soát dịch bệnh của Bộ Y tế).

Thủ tướng yêu cầu hai tỉnh phấn đấu với quyết tâm, nỗ lực lớn hơn nữa để kiểm soát dịch bệnh trong thời gian sớm nhất và chậm nhất đến 30-9 dứt khoát phải kiểm soát được dịch bệnh, không để phải tiếp tục giãn cách xã hội kéo dài, trên phạm vi rộng.

Đối với các địa phương thực hiện giãn cách xã hội phải thực hiện nghiêm ngặt, triệt để, thực chất yêu cầu giãn cách “ai ở đâu ở đó” và bảo đảm các yêu cầu về an sinh xã hội, y tế, an ninh, trật tự an toàn xã hội...

Các địa phương cũng cần thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế về việc thần tốc xét nghiệm, xét nghiệm phải nhanh hơn tốc độ lây lan của virus…