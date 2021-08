Tối 26-8: Thêm 11.575 ca nhiễm COVID-19, 318 bệnh nhân tử vong

Tiếp nhận 770.000 liều vắc xin Pfizer Trong ngày 26-8, Bộ trưởng Bộ Y tế cùng đoàn công tác của Bộ Y tế đã đến kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Phường 5, Quận 8, TP.HCM. Cùng với đó, Bộ Y tế tổ chức họp trực tuyến với 6 tỉnh: Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh và Bình Phước về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đặc biệt, Việt Nam tiếp nhận 770.000 liều vắc xin Pfizer trong tổng số khoảng 1 triệu liều do phía Mỹ tặng Việt Nam, số vắc xin 270.000 liều còn lại dự kiến sẽ được chuyển đến Việt Nam vào ngày 27-8. Bộ Y tế cũng triển khai phân bổ 1.209.400 liều vắc xin AstraZeneca (đợt 23) do VNVC mua, phân bổ 500.800 liều vắc xin AstraZeneca (đợt 24) do phía Ba Lan tài trợ, phân bổ 300.000 liều vắc xin AstraZeneca (đợt 25) do phía Rumania tài trợ và phân bổ 10.000 liều vắc xin Sputnik V do phía Liên bang Nga tài trợ.