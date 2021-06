Ngày 23-6, Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM phát thông báo kêu gọi tình nguyện hỗ trợ tham gia vận chuyển phòng, chống dịch COVID-19.

Thông báo có nội dung: “Cùng với toàn ngành y tế, Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM đang trực tiếp tham gia phòng, chống dịch bệnh. Chức năng, nhiệm vụ của trung tâm là vận chuyển cấp cứu người bệnh tại cộng đồng, vận chuyển các trường hợp liên quan đến COVID-19 giữa các cơ sở cách ly, bệnh viện điều trị và trong cộng đồng”.



Một bệnh nhân được xe cứu thương đưa tới bệnh viện. Ảnh: TRẦN NGỌC

Thông báo còn nêu rõ TP.HCM đang thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 với quy mô lớn, tổ chức rất nhiều điểm tiêm cộng đồng không thuộc các cơ sở y tế. Công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng, kịp thời xử lý các tình huống phản vệ sau tiêm và đưa về bệnh viện an toàn cực kỳ quan trọng. Do đó, rất cần nguồn lực đảm bảo vận chuyển. Trong đó, xe cứu thương và tài xế không thể thiếu.



BS Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM, cho biết vì tính chất quan trọng nên trung tâm kêu gọi các đơn vị có chức năng vận chuyển người bệnh và cá nhân là tài xế cùng tham gia hỗ trợ vận chuyển người bệnh. Tuy nhiên, phải đáp ứng đủ những điều kiện cần thiết.

“Cụ thể, đơn vị tư nhân phải có pháp nhân và được Sở Y tế TP.HCM cấp phép hoạt động cấp cứu và vận chuyển người bệnh trong nước. Xe ô tô cứu thương có vách ngăn tạo thành 2 khoang riêng biệt (khoang tài xế và khoang bệnh nhân) và đáp ứng đủ các quy định của Bộ Y tế về tiêu chuẩn và sử dụng xe cứu thương.

Đối với tài xế, có bằng lài xe hạng B2 trở lên. Biết sử dụng công cụ, dụng cụ phòng hộ như trang phục chống dịch, bình phun khử khuẩn xe…” – BS Long cho biết thêm.

Các đơn vị và cá nhân tham gia liên hệ Phòng Tổ chức-Hành chính của Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM.