100% khách hàng gửi tiết kiệm tại VPBank được tặng quà

Cầm cuốn sổ tiết kiệm vừa mở tại một chi nhánh của VPBank, chị Lê Hoàng Ái Mỹ (quận 3, TP.HCM) hào hứng nói: “VPBank đang có chương trình khuyến mãi với những món quà tặng rất thú vị nên tôi tranh thủ mang tiền đến mở sổ tiết kiệm. Đây là khoản tiết kiệm thứ hai mà tôi gửi vào ngân hàng này”.



Chị Mỹ nói rằng nếu đổi ra vật chất thì giá trị những phần quà đó không lớn nhưng dưới góc độ là khách hàng, chị cảm thấy rất vui vì được ngân hàng quan tâm, chăm sóc tốt. Điều đó cũng khiến gia tăng độ tin cậy và cảm tình của khách hàng tới ngân hàng mà quyết định chọn lựa sử dụng dịch vụ của VPBank.

Gửi tiết kiệm vẫn là kênh an toàn và hiệu quả nhất



Theo các chuyên gia kinh tế, trong bối cảnh dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp, các kênh sinh lời khác tiềm ẩn nhiều rủi ro thì kênh tiết kiệm vẫn được xem là hấp dẫn và an toàn nhất. Hiện các ngân hàng vẫn duy trì mức lãi suất khá đồng đều thì chất lượng dịch vụ và tiện ích kèm theo trở thành yếu tố quan trọng mà người gửi tiền cần quan tâm để được hưởng lợi ích tối đa.



Ví như tại VPBank, lãi suất tiền gửi khá ưu đãi so với mặt bằng huy động chung của thị trường, đặc biệt là với hình thức gửi online khách hàng sẽ được cộng thêm lãi suất 0,2% so với gửi tại quầy. Ngoài ra, nhà băng này còn triển khai nhiều chương trình ưu đãi, gửi tặng quà cho khách hàng. Vì thế, lượng khách gửi tiết kiệm tại ngân hàng thời điểm đầu năm mới thường cao hơn so với trong năm.

Chương trình khuyến mại được chị Ái Mỹ nhắc tới ở trên là chương trình “Tiết kiệm đón lộc – May mắn dài lâu” của VPBank. Đây là món quà đầu năm mới mà ngân hàng thiết kế nhằm tối ưu hoá lợi ích cho khách hàng của mình.

Chương trình ưu đãi với 100% cơ hội trúng thưởng cho khách hàng VPBank



Theo đó, từ nay đến hết ngày 1-4-2021, với mỗi 20 triệu đồng trở lên với hình thức gửi tiết kiệm online hoặc mỗi 200 triệu đồng với kênh giao dịch tại quầy, tất cả khách hàng mới sẽ được nhận một lượt chơi may mắn với 100% cơ hội trúng thưởng với tổng giá trị lên đến 2,6 tỷ đồng, trong đó có hai giải đặc biệt “Trâu vàng may mắn”, trị giá 50 triệu đồng/giải.



Cụ thể, khi mở sổ tiết kiệm thành công, VPBank sẽ gửi liên kết tham gia quay số cho khách hàng thông qua email, SMS hoặc thông báo trực tiếp trên ứng dụng VPBank Online. Đây là liên kết đã được mã hóa và bảo mật cao, khách hàng chỉ cần nhấn vào đường link đó và chọn bao lì xì mong muốn. Lưu ý, tuyệt đối không đăng nhập hoặc cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân, thông tin tài khoản nào khác. Ngay sau đó, khách hàng sẽ biết mình may mắn nhận được phần lì xì nào qua thông báo: “Chúc mừng quý khách hàng đã nhận được phần quà…” từ VPBank. Trong vòng 30-45 ngày làm việc kể từ khi thông báo danh sách trúng thưởng, ngân hàng sẽ tiến hành trả thưởng cho khách hàng theo từng loại quà tặng.

Bên cạnh đó, khách hàng có thể thu thập thêm mã dự thưởng bằng cách kích hoạt thẻ ghi nợ quốc tế (IDC) hoặc thực hiện chuyển tiền quốc tế trên ứng dụng VPBank Online. Mã dự thưởng này sẽ được thống kê theo tuần và thông báo đến khách hàng qua email trước từng kỳ quay số. Kết quả liên tục được cập nhật trên Facebook với giải thưởng tuần cao nhất là một bao lì xì Thịnh vượng giá trị 9.999.999 VNĐ.

Đại diện nhà băng cho biết: “Chúng tôi muốn gửi tới khách hàng lời cảm ơn chân thành vì đã luôn tin tưởng và ủng hộ ngân hàng trong năm 2020 đầy biến động và khó khăn. VPBank đã và sẽ luôn nỗ lực theo sát nhu cầu của khách hàng để nghiên cứu, cải tiến và phát triển các sản phẩm, dịch vụ mang lại lợi ích tốt nhất cho người tiêu dùng”.

Kết thúc năm 2020, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của VPBank đạt mức cao nhất trong lịch sử với hơn 13.000 tỷ đồng, hoàn thành 127,5% kế hoạch, tăng trưởng 26,1% so với năm 2019. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt trên 11% theo tiêu chuẩn Basel II, cao hơn mức quy định tối thiểu 8% theo quy định.