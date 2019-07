4 ngân hàng vào top nơi làm việc tốt nhất châu Á

Tối 10-7, tổ chức HR Asia công bố danh sách “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” trong lễ trao giải HR Asia Awards 2019.

Ông Phạm Quốc Thanh, Tổng giám đốc của HDBank (ở giữa) nhận giải thưởng.



Danh hiệu trao cho các doanh nghiệp có chính sách, chế độ đãi ngộ nhân sự hấp dẫn, môi trường làm việc và thường xuyên tổ chức các hoạt động nội bộ sôi nổi nhằm gắn kết nhân viên. Năm 2019, tổ chức HR Asia sử dụng mô hình đánh giá tổng thể để khảo sát mức độ hài lòng của người lao động đối với nơi làm việc của họ, dựa trên 3 yếu tố Core (cấu trúc nhân sự), Self (cá nhân) và Group (tập thể).

Đây là năm thứ hai liên tiếp HDBank nhận đánh giá cao tại giải thưởng châu lục này. Đặc biệt, HDBank ngân hàng xuất sắc đạt điểm cao hơn bình quân ngành ở cả ba hạng mục. Cụ thể, điểm Core của ngân hàng là 4,55 so với bình quân 3,77 điểm. Self đạt 4,61 so với 4,06 điểm bình quân. Điểm Group 4,66 cũng cao hơn mức trung bình 4,13 của thị trường.