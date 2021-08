Đầu giờ chiều 25-8, Nam Á Bank điều chỉnh lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 12 tháng lên đến 6,8%, kỳ hạn 7 tháng 6,5% và kỳ hạn 6 tháng 6,4%. Tất cả lãi suất này đều tăng 0,4% đến 0,6% so với lãi suất tại quầy.

Cụ thể, nếu như cách gửi tiền tiết kiệm truyền thống, khách hàng đến tận quầy giao dịch để gửi tiết kiệm thì mức lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng, 7 tháng là 6%/năm với hình thức nhận lãi cuối kỳ, 5,92%/năm và 5,91%/năm nếu nhận lãi hàng tháng. Tương tự, kỳ hạn 12 tháng có mức lãi suất tại quầy là 6,2%/năm (nhận lãi cuối kỳ) và 6,02%/năm (nhận lãi hàng tháng).

Tuy nhiên, nhờ đẩy mạnh tốc độ số hóa, ngân hàng này bổ sung thêm kênh tiết kiệm online để giảm bớt thời gian di chuyển cho khách hàng, đặc biệt là hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19 đến cộng đồng. Chỉ cần ngồi ở nhà với một chiếc smartphone có kết nối internet, khách hàng có thể dễ dàng mở tài khoản chỉ trong tích tắc và gửi tiết kiệm online nhanh chóng, an toàn.

Theo đó, Nam Á Bank điều chỉnh lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 12 tháng lên đến 6,8% (tăng 0,6% so với thiết kiệm tại quầy), 7 tháng 6,5% (tăng 0,5% so với tiết kiệm tại quầy) và 6 tháng 6,4% (tăng 0,4% so với tiết kiệm tại quầy).

Tương tự, VPBank cũng áp dụng hai biểu lãi suất tiền gửi cho hình thức gửi trực tiếp tại quầy và online nhưng biên độ chênh lệch chỉ có 0,2%/năm. Kỳ hạn 6 tháng gửi tại quầy là 4,7%/năm thì gửi online sẽ được hưởng mức lãi suất là 4,9%/năm.

Kỳ hạn 12 tháng gửi tại quầy là 5%/năm thì gửi online khách hàng sẽ được hưởng lãi suất lên 5,2%/năm. Những mức lãi suất này được VPBank tăng 0,2%/năm so với trước đó.

Trong khi đó, tại Vietcombank, mức chênh lệch giữa hình thức gửi tiết kiện trực tiếp tại quầy hay online chỉ có 0,1%/năm. Cụ thể, với kỳ hạn 1 tháng và gửi trực tiếp tại quầy có mức lãi suất là 3,1%/năm thì gửi online sẽ nhích lên 3,2%/năm.

Kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng gửi tại quầy có mức lãi suất là 4%/năm thì gửi online sẽ là 4,1%/năm. Kỳ hạn 12 tháng, gửi tại quầy là 5,5%/năm thì gửi trực tiếp sẽ là 5,6%/năm.

Nhìn chung, mặt bằng lãi suất tiết kiệm hiện chưa nhiều biến động. Việc điều chỉnh lãi suất tiết kiệm tăng, giảm đan xen ở các ngân hàng là diễn biến bình thường, tùy vào nhu cầu huy động vốn của mỗi ngân hàng ở từng giai đoạn.