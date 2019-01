UBND TP.HCM vừa chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân sử dụng hình ảnh tiền Việt Nam không đúng quy định.

Các hành vi sao chụp, sử dụng hình ảnh tiền Việt Nam nhưng chưa được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là vi phạm các điều khoản bảo vệ tiền Việt Nam và sẽ bị xử lý.

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh TP Hồ Chí Minh cho biết, hành vi sao chụp, sử dụng hình ảnh đồng tiền Việt Nam để in bao lì xì nhưng không có sự chấp thuận bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cũng như việc dùng tiền Việt Nam xếp cây tài lộc để rao bán là vi phạm quy định tại Quyết định số 130/2003/QĐ-TTg ngày 30-6-2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo vệ tiền Việt Nam.

Đồng thời, tại khoản 4 Điều 31 Nghị định 96/2014/NĐ-CP cũng qui định phạt tiền từ 40-80 triệu đồng đối với hành vi sao chụp, in ấn, sử dụng bố cục, một phần hoặc toàn bộ hình ảnh, chi tiết, hoa văn của tiền Việt Nam không đúng quy định của pháp luật.



Mặc dù những mẫu bao lì xì in hình tiền đang có sức tiêu thụ cao, song theo khảo sát tại một số điểm bán bao lì xì có tiếng thì các chủ tiệm không dám nhập hàng để bán. Hiện tìm trên mạng cũng không còn trang web rao bán phong bì độc lạ cũng không còn giới thiệu loại phong bao lì xì in hình tiền đồng nữa.