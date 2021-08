Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã và ảnh hưởng lớn đến đời sống cũng như thu nhập của người dân, một số ngân hàng đã miễn giảm phí cũng như ưu đãi chi tiêu cho chủ thẻ, đặc biệt là không thu phí chậm thanh toán thẻ tín dụng trong trường hợp thanh toán thẻ trễ hạn.

Đối với nhiều người tiêu dùng, thẻ tín dụng được xem là nguồn “cứu cánh” trong những trường hợp gặp khó khăn về tài chính, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp thì thẻ tín dụng là nguồn hỗ trợ quan trọng nhằm đáp ứng các nhu cầu chi tiêu cơ bản.

Tuy nhiên, những tháng gần đây, do ảnh hưởng của COVID-19 khiến nhiều người không thể thanh toán đúng hạn, dư nợ thẻ tín dụng có thể tăng lên khiến không ít người như ngồi trên đống lửa.

Chia sẻ một phần với khó khăn của khách hàng trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, trong 3 kỳ sao kê của tháng 7, 8, 9-2021, Nam A Bank sẽ không thu phí chậm thanh toán thẻ tín dụng trong trường hợp chủ thẻ thanh toán thẻ trễ hạn.

Chị Như Tâm (ngụ Quận 3, TP.HCM) chia sẻ: “Tôi kinh doanh nhỏ lẻ, hơn 1 tháng nay tiệm đóng cửa để phòng chống dịch nên hầu hết các khoản chi đều dùng thẻ tín dụng để thanh toán. Do không có thu nhập gì nên mình rất sợ trễ hạn thanh toán thẻ dụng. Do đó, việc ngân hàng không thu phí chậm thanh toán trong ba tháng dịch đỉnh điểm này, cũng giúp tôi an tâm hơn”.

Tương tự, Ngân hàng Quân đội (MB) cũng áp dụng chính sách trả góp lãi suất 0% mọi giao dịch chi tiêu với thẻ tín dụng MB ngay trên App MBBank. Theo đó, với mọi giao dịch chi tiêu qua thẻ tín dụng MB tối thiểu từ 3 triệu đồng trở lên, chủ thẻ hoàn toàn có thể chủ động đăng ký chuyển đổi thành giao dịch trả góp lãi suất 0% ngay trên App MBBank chỉ trong vòng chưa đầy 1 phút.

Thẻ tín dụng chính là nguồn hỗ trợ quan trọng qua việc chi tiêu trước – trả tiền sau, đáp ứng các nhu cầu chi tiêu cơ bản của mọi khách hàng. Đồng thời, nhiều ứng dụng thanh toán, mua sắm online giao hàng tận nơi cũng chỉ ưu tiên và chấp nhận hình thức thanh toán qua thẻ.

Trong khi đó, để hỗ trợ khách hàng trong thời điểm dịch bệnh COVID-19, VietCapital Bank miễn 100% phí chuyển tiền trên Internet Banking và Mobile Banking, đồng thời giảm đến 75% phí chuyển tiền tại quầy đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.