Người dân vay tiền để mua, sửa chữa nhà...tăng 30/11/2024 13:20

Số liệu trên vừa được ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM công bố. Đánh giá về hoạt động tín dụng tiêu dùng trên địa bàn, ông Lệnh cho biết, trong tổng dư nợ cho vay tiêu dùng đạt 1 triệu tỉ đồng, thì tín dụng cho vay mua, thuê mua và xây dựng, sửa chữa nhà để ở chiếm tỉ trọng cao nhất.

“Nếu phân tích hoạt động tín dụng tiêu dùng theo mục đích vay, mục đích sử dụng, thì tín dụng cho vay mua nhà để ở, thuê, thuê mua nhà ở và xây dựng, sữa chữa nhà ở, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xây nhà ở… đạt 660.000 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng cao nhất trong tổng dư nợ cho vay tiêu dùng trên địa bàn, chiếm 61,7%”, ông Lệnh nói.

Tín dụng phục vụ đời sống, bao gồm mua đồ dùng, trang thiết bị gia đình tăng trưởng cao nhất. Đến nay, dư nợ cho vay mua đồ dùng, trang thiết bị gia đình đạt trên 145.000 tỉ đồng, chiếm 13,6% trong tổng dư nợ tín dụng cho vay tiêu dùng, tăng 25% so với cuối năm và tăng 46,5% so với cùng kỳ. Trong khi đó, cho vay mua, thuê mua phương tiện đi lại giảm 21,3% so với cuối năm 2023.

Vay tiêu dùng trên địa bàn TP.HCM đang có xu hướng tăng trưởng nhanh. Ảnh minh họa

“Có thể thấy, trong những tháng gần đây nhu cầu vốn tín dụng tiêu dùng đang có xu hướng tăng trưởng gắn liền với xu hướng tăng trưởng của nền kinh tế. Các yếu tố môi trường kinh tế xã hội là yếu tố chính tác động đến tăng trưởng tín dụng tiêu dùng nói chung và trên địa bàn thành phố.

Trong đó, nhóm cho vay nhà để ở đã và đang có xu hướng tăng trưởng tốt hơn trong 3 tháng trở lại đây và đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong tháng 10-2024, tăng 1,3%. Đây là nhóm chiếm tỉ trọng cao nhất, vì vậy việc tăng trưởng tích cực của nhóm này sẽ thúc đẩy hoạt động tín dụng tiêu dùng tăng trưởng. Bên cạnh đó, nhu cầu vay vốn tiêu dùng phục vụ đời sống, mua sắm trang thiết bị và đồ dùng gia đình, cùng với tiện ích thẻ tín dụng cũng là yếu tố tác động tích cực đến tăng trưởng tín dụng tiêu dùng trên địa bàn thành phố hiện nay”, ông Lệnh nhấn mạnh.

Ở góc độ quản trị kinh doanh, tín dụng tiêu dùng tăng trưởng và mở rộng sẽ kích thích tiêu dùng và sản xuất, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và mở rộng sản xuất kinh doanh cũng như tiêu dùng ở quy mô lớn hơn. Trong bối cảnh dư địa về tăng trưởng tín dụng tiêu dùng vẫn còn rất lớn, hoạt động này chắc chắn sẽ tiếp tục góp phần vào sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế trong thời gian tới.