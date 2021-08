Theo báo cáo phân tích về ngành ngân hàng do Công ty chứng khoán ACB (ACBS) vừa công bố đã đưa ra nhận định rằng chi phí dự phòng của ngành ngân hàng trong năm nay sẽ giảm. Lý giải về điều này, các chuyên gia phân tích thị trường của ACBS cho biết: Chất lượng tài sản đang được cải thiện. Tỉ lệ nợ xấu từ nhóm 3-5 và nợ quá hạn (nhóm 2-5) vào thời điểm cuối quí 1-2021 có tăng nhẹ so với quí 4-2020 do yếu tố mùa vụ nhưng đã giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái và năm 2019. Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng chủ động trích lập dự phòng rủi ro, giúp tỉ lệ bao phủ nợ xấu được cải thiện, qua đó giảm áp lực trích lập dự phòng cho cả năm 2021. Các khoản nợ tồn đọng từ giai đoạn trước và trái phiếu VAMC đã được trích lập dự phòng đáng kể trong giai đoạn 2018 – 2020. Qui trình cho vay chặt chẽ hơn so với trước đây cũng có vai trò quan trọng đối với việc hạn chế phát sinh các khoản nợ xấu mới. Các lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19 như du lịch, nhà hàng, khách sạn… chỉ chiếm tỉ trọng rất nhỏ, khoảng 1% trong cơ cấu dư nợ của các ngân hàng. Sau quá trình trích lập dự phòng và xoá sổ nợ xấu trong giai đoạn 2015-2020, dư nợ ngoại bảng của các ngân hàng đang ở mức rất lớn...