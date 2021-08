Ngày 12-8, trong khuôn khổ Lễ trao giải “Đổi mới công nghệ tài chính” năm 2021 (Financial Technology Innovation Awards) do tạp chí The Asian Banker tổ chức, Ngân hàng Quân Đội (MB) được trao giải “Số hoá điểm giao dịch tốt nhất Việt Nam” (Best Branch Digitisation Implementation in Vietnam).





Vượt qua hàng loạt giải pháp công nghệ ưu việt khác tại Việt Nam, MB được xướng tên tại lễ trao giải nhờ sự kết hợp thông minh giữa chiến lược tài chính của ngân hàng và các giải pháp công nghệ thông tin (IT) sáng tạo, tất cả được tích hợp toàn diện trong MB SmartBank.

Mô hình ngân hàng tự động MB SmartBank kịp thời nắm bắt xu hướng “tự phục vụ”, có hàm lượng số (digital) cao, cho phép khách hàng chủ động thực hiện các giao dịch một cách thuận tiện như rút và nộp tiền mặt; phát hành thẻ; gửi tiền tiết kiệm... mà không bị giới hạn thời gian phục vụ.

Tính năng phát hành thẻ tại chỗ, theo nhận định của The Asian Banker là một trong những điểm ưu việt nhất của mô hình này. MB đã kết nối thành công ứng dụng ngân hàng số App MBBank với hệ thống MB SmartBank. Qua đó, khách hàng có thể đồng bộ giao dịch O2O (Online to Offline và ngược lại) một cách nhanh chóng và thuận tiện.