NCB nhận 3 giải thưởng lớn từ Global Banking & Finance Review

Ba giải thưởng danh giá, gồm: “Ngân hàng bán lẻ tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2020 - Fastest Growing Retail Bank Vietnam 2020”; “Môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam 2020 - Best Place to Work Vietnam 2020” và “Ngân hàng quan hệ với nhà đầu tư tốt nhất Việt Nam 2020 - Best Investor Relations Bank Vietnam 2020”.



NCB cùng lúc đón nhận ba giải thưởng quốc tế uy tín



Trong đó, để giành được ba giải thưởng này từ GBAF, ngân hàng phải hội tụ đủ các yếu tố:



(1) Chiến lược kinh doanh bán lẻ hiệu quả, chuyên biệt, chất lượng cao, đồng thời có sự tăng trưởng mạnh mẽ về khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ;

(2) Mô hình quản trị, văn hóa doanh nghiệp, hoạt động chuyên nghiệp tập trung hướng đến phục vụ khách hàng theo tiêu chuẩn quốc tế;

(3) Tốc độ tăng trưởng, hiệu quả hoạt động cao nhưng vẫn bảo đảm các chỉ số an toàn và quản trị rủi ro hiệu quả;

(4) Công tác truyền thông theo hướng hiện đại, chuẩn mực và minh bạch trong nghĩa vụ công bố thông tin, từ đó tạo được niềm tin với nhà đầu tư và cổ đông.

Chính vì vậy, NCB là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam được nhận cả ba giải thưởng quốc tế uy tín, quan trọng của GBAF - một trong những tạp chí uy tín hàng đầu của Vương quốc Anh về lĩnh vực tài chính.

Đối tượng tham gia dự giải là những ngân hàng hàng đầu của các nước trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Đối với mỗi giải thưởng, căn cứ đánh giá đều xét đến sự so sánh giữa các ngân hàng ứng viên hàng đầu tại mỗi quốc gia, tham vấn và trao đổi với các tổ chức phân tích trong nước, căn cứ vào các phản hồi và nhận xét của khách hàng, đặc biệt là các khách hàng tập đoàn lớn đối với chất lượng sản phẩm dịch vụ của ngân hàng.

Việc nhận được sự đánh giá từ khách hàng, các chuyên gia kinh tế và sự công nhận từ những tổ chức tài chính hàng đầu thế giới một lần nữa khẳng định các bước đi mạnh mẽ và đúng đắn trong những năm qua.

NCB đang ngày càng tạo được niềm tin với khách hàng



Chia sẻ về việc đạt ba giải thưởng quan trọng này, đại diện lãnh đạo NCB cho biết: “Chúng tôi rất phấn khởi khi được GBAF trao tặng ba giải thưởng danh giá và ý nghĩa này. Đây là năm thứ hai liên tiếp NCB nhận được các giải thưởng danh giá từ GBAF. Các giải thưởng là minh chứng cho sự lớn mạnh và phát triển không ngừng của NCB trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, công nghệ, đồng thời, khẳng định định hướng chiến lược phát triển đúng đắn của ngân hàng trong thời gian qua. Sắp tới, NCB sẽ nỗ lực hơn nữa để mang tới những sản phẩm dịch vụ chất lượng tốt hơn cho khách hàng”.



Qua 25 năm xây dựng và phát triển, NCB không ngừng đầu tư, hiện đại hóa hệ thống ngân hàng nhằm nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ để phục vụ khách hàng. NCB còn là ngân hàng đi đầu trong việc liên tục phát triển các tiện ích dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là dịch vụ ngân hàng bán lẻ, góp phần gia tăng lợi ích của khách hàng. Sản phẩm, dịch vụ của NCB luôn đảm bảo an toàn, thuận tiện, đa dạng phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng.

GBAF là Tạp chí quốc tế uy tín hàng đầu của Anh, cung cấp góc nhìn độc lập, tổng thể về thông tin trong cộng đồng tài chính ngân hàng quốc tế. Tạp chí có lượng độc giả lớn trên toàn thế giới với hơn 12,2 triệu lượt truy cập web mỗi năm, hơn 100.000 người đọc trên 200 quốc gia và hơn 10.000 bản tạp chí giấy phân phối chủ yếu tại các sân bay lớn hoặc các tổ chức tài chính trên hơn 30 quốc gia.