TPBank phát hiện cán bộ lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với bị can Nguyễn Hoài Thương về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".