Tài xế bị trừ hết điểm bằng lái xe có thể phải thi lý thuyết và thực hành

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ hiệu lực từ 1-1-2025 quy định giấy phép lái xe (GPLX) có 12 điểm, nếu bị trừ hết điểm phải tham gia kiểm tra nội dung kiến thức pháp luật do cảnh sát giao thông tổ chức.

Để tránh khoảng trống pháp lý khi luật có hiệu lực, Bộ Công an đang dự thảo thông tư quy định về tổ chức kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ để được phục hồi điểm GPLX.

Theo dự thảo, Cục cảnh sát giao thông (Bộ Công an) hoặc Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành sẽ tổ chức các kỳ kiểm tra, sau khi nhận được đơn của người dân.

Phòng thi được quy định phải riêng biệt, diện tích tối thiểu 30m2. Trong phòng phải được trang bị máy tính cài đặt phần mềm kiểm tra kiến thức; có hệ thống camera giám sát được toàn bộ hình ảnh phòng kiểm tra, thiết bị lưu trữ và truyền dữ liệu về Cục Cảnh sát giao thông để theo dõi, giám sát.

Người dự thi sẽ phải trải qua bài thi lý thuyết và thực hành, đỗ thi lý thuyết mới được tiếp tục thi thực hành. Trong đó, phần lý thuyến là bài trắc nghiệm trên máy tính để đánh giá kiến thức về luật giao thông đường bộ. Phần thi thực hành chỉ dành riêng cho người lái xe ô tô đó là kiểm tra mô phỏng trên máy tính các tình huống giao thông.

Người dự kiểm tra có giấy phép lái xe hạng A1 làm bài trong thời gian 19 phút. Kết cấu bài kiểm tra gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm, trong đó mỗi câu hỏi được tính 1 điểm và mỗi đề thi có 1 câu hỏi được tính là điểm liệt. Trường hợp bị điểm liệt người dự kiểm tra không đạt yêu cầu. Kết quả đạt từ 21 điểm trở lên là đạt yêu cầu.

Tương tự, người dự kiểm tra có giấy phép lái xe hạng A, B1 làm bài trong thời gian 19 phút, với 25 câu hỏi, có 1 câu điểm liệt, đạt 23/25 điểm là đỗ.

Người có giấy phép lái xe hạng B, C1 làm bài trong thời gian 22 phút, với 35 câu hỏi, có 1 câu điểm liệt, đạt 32/35 câu là đỗ.

Người có giấy phép lái xe hạng D1, C làm bài trong thời gian 24 phút, với 40 câu, có 1 câu điểm liệt, đạt 36/40 điểm là đỗ.

Người có giấy phép lái xe hạng D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE làm bài trong thời gian 26 phút, có 40 câu, có 1 câu điểm liệt, đạt 41/45 câu là đỗ.

Đối với hình thức thi mô phỏng, Bộ Công an đề xuất thời gian kiểm tra không quá 10 phút. Đề thi được thiết kế dưới dạng 10 câu hỏi mô phỏng các tình huống giao thông, mỗi câu hỏi là 1 tình huống tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, mỗi câu hỏi có số điểm tối đa là 5 điểm và số điểm tối thiểu là 0 điểm.

Số điểm đạt được của người dự kiểm tra tương ứng với thời điểm nhận biết và xác định tình huống tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông thông qua việc tương tác với máy tính có cài đặt phần mềm mô phỏng. Người dự kiểm tra đạt từ 35/50 điểm là đạt yêu cầu.

Sau khi “đỗ” cả lý thuyết và thực hành trên máy tính, người dự kiểm tra sẽ được phục hồi 12 điểm bằng lái.

TS Nguyễn Xuân Thuỷ, chuyên gia giao thông, cho rằng rất đồng tình với quy định trừ điểm bằng lái xe. Tuy nhiên ông nhận thấy quy định việc phục hồi lại điểm phải tham gia lớp đào tạo kiến thức do công an tổ chức chưa phù hợp.

“Bởi tài xế họ vi phạm không hẳn là họ kỹ năng kém, không phải do họ không nắm được quy định pháp luật mà do nhiều nguyên nhân. Chẳng hạn, do lúc đó họ không tập trung, máu ăn thua tăng lên không làm chủ được mình…. Vì thế không nhất thiết bắt họ học đào tạo lại kiến thức và kỹ năng. Thêm vào đó, quy định này cũng dễ phát sinh tiêu cực”- ông Thuỷ góp ý.