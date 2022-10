Tài xế chở thuốc lá lậu bỏ ô tô trốn thoát khi bị công an truy đuổi

(PLO)- Một tài xế vận chuyển gần 10.000 gói thuốc lá lậu bị lực lượng chức năng huyện Đức Huệ, Long An truy đuổi đã bỏ lại ô tô và chạy trốn.

Khuya 5-10, Công an xã Mỹ Thạnh Đông (huyện Đức Huệ, Long An) phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Đức Huệ tổ chức tuần tra chống buôn lậu trên địa bàn xã.

Khi đến khu vực ấp 6, xã Mỹ Thạnh Đông, lực lượng phát hiện ô tô bán tải hiệu Ford Ranger BKS 61C-504.28 có nhiều nghi vấn nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra. Tuy nhiên tài xế đã điều khiển ô tô tăng tốc bỏ chạy.

Bị truy đuổi, tài xế chạy đến đoạn đường vắng rồi nhanh chóng tẩu thoát bỏ lại xe cùng tang vật.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 9.600 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại (7.200 bao thuốc lá lậu hiệu Jet và 2.400 bao thuốc lá lậu hiệu Hero).

Công an xã Mỹ Thạnh Đông đã bàn giao toàn bộ tang vật và phương tiện cho Đội Cảnh sát kinh tế huyện Đức Huệ tiếp tục xác minh, điều tra.

HUỲNH DU