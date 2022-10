Tài xế kiện trưởng phòng cảnh sát giao thông

(PLO)- Tài xế xe máy khởi kiện trưởng phòng cảnh sát giao thông vì cho rằng thành viên tổ công tác mặc thường phục khi kiểm tra hành chính.

Ngày 20-10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ kiện hành chính giữa nguyên đơn là ông Lưu Hoài Linh (41 tuổi, trú tại quận Tây Hồ) và bị đơn là Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội.

Theo nội dung khởi kiện, chiều 6-10-2020, ông Linh điều khiển xe máy trên khu vực đường Văn Cao (quận Ba Đình, Hà Nội) thì bị tổ công tác (tên tổ là Y16/141) dừng xe và yêu cầu kiểm tra hành chính.

Lúc này, một cán bộ mặc thường phục, tay đeo băng đỏ, khám cốp xe của ông Linh và yêu cầu bỏ hết tài sản trên người ra để kiểm tra. Khi ông Linh dùng điện thoại để ghi hình quá trình kiểm soát, vị cán bộ đề nghị ông tắt máy.

Ông Linh cho rằng việc kiểm tra của tổ công tác Y16/141 là tùy tiện, xâm phạm về thân thể, tài sản và danh dự của công dân; quá trình kiểm tra không có người làm chứng, không lập biên bản và giao biên bản, quyết định khám tài sản…

Tháng 11-2020, ông Linh gửi đơn khiếu nại đến Phòng CSGT Công an TP Hà Nội. Tháng 1-2021, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội ban hành quyết định giải quyết khiếu nại số 02, cho rằng nội dung khiếu nại của ông Linh là sai, và khẳng định việc kiểm tra của tổ công tác là đúng quy định pháp luật.

Không đồng tình với quyết định số 02, ông Linh khởi kiện ra tòa. Ông đề nghị tòa tuyên hủy quyết định 02 của Phòng CSGT Hà Nội vì có vi phạm trong việc giải quyết khiếu nại, công khai xin lỗi ông trên phương tiện thông tin đại chúng.

Ông còn đề nghị làm rõ quy định nào cho phép cán bộ công an mặc thường phục được kiểm tra đồ vật, tài sản… của công dân.

Tại tòa, ông Linh giữ nguyên các yêu cầu khởi kiện. Trong khi đó, đại diện người bị kiện, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đều vắng mặt.

Phát biểu quan điểm giải quyết vụ án, đại diện VKS đề nghị HĐXX căn cứ quy định tại Luật Khiếu nại, Luật Tố tụng hành chính để không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Sau khi lắng nghe ý kiến của các bên, HĐXX quyết định bác toàn bộ nội dung và yêu cầu khởi kiện của ông Lưu Hoài Linh.

Theo tòa, quyết định giải quyết khiếu nại số 02 của Phòng CSGT Hà Nội được ban hành đúng thẩm quyền, đúng biểu mẫu văn bản. Việc giải quyết khiếu nại cũng được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.

Về việc kiểm tra người và phương tiện, tòa nhận định tại thời điểm xảy ra sự việc, tổ công tác Y16/141 đang thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã được Công an TP Hà Nội phê duyệt. Khi phát hiện ông Linh không đội mũ bảo hiểm, tổ công tác yêu cầu ông dừng xe.

Theo phân công, người yêu cầu ông Linh dừng xe là cán bộ công an mặc thường phục nhưng có đeo băng đỏ ở tay, ghi chữ “CAHN 141”. Đây là biện pháp hóa trang, đảm bảo đúng quy định về trang phục như trong kế hoạch được phê duyệt.

“Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính, cơ quan công an có thẩm quyền kiểm tra hành chính. Do đó, cán bộ công an nêu trên là thành viên tổ công tác, đồng nghĩa đủ thẩm quyền kiểm tra hành chính đối với ông Linh nhằm mục đích ngăn ngừa tội phạm trên địa bàn được phân công” – tòa cho hay.

Vẫn theo tòa, quá trình kiểm tra, khi được cán bộ công an mặc thường phục yêu cầu, ông Linh tự tay lấy đồ đạc để lên yên xe, không chống đối và yêu cầu dùng điện thoại ghi hình để đề phòng mất mát, hư hỏng tài sản.

Sau khi kiểm tra và không phát hiện nghi vấn, cán bộ công an đã trả lại tài sản, ông Linh nhận lại và không thắc mắc gì.

Hơn thế, sự việc kiểm tra đối với ông Linh là tiến hành biện pháp kiểm tra hành chính, chứ không phải khám phương tiện, đồ vật. Đây là hoạt động chuyên ngành của các cơ quan có thẩm quyền, nhằm quản lý, xử lý các hành vi vi phạm hành chính.

Từ những căn cứ trên, HĐXX quyết định bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Linh như đã nêu.

TUYẾN PHAN