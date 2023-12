Rạng sáng hôm qua, 8-12, trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua huyện Hạ Hoà, Phú Thọ đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Khi CSGT đến nơi, bên làn đi về phía Nội Bài chỉ có chiếc xe Mercedes, biển số Hà Nội hư hỏng nặng. Trên xe, tài xế ĐMT đã tử vong, còn người ngồi sau là LHT bị thương…

Dấu vết hiện trường không nguyên vẹn và lời khai ban đầu từ nạn nhân cho thấy chiếc xe này đã đâm vào đuôi một xe tải lưu thông cùng chiều. Sau khi tai nạn xảy ra, xe tải đã rời khỏi hiện trường.

Phải đến tối cùng ngày, đơn vị quản lý khai thác cao tốc Nội Bài – Lào Cai, phối hợp với Đội CSGT số 1, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an mới xác định được chiếc xe tải nghi vấn trong vụ việc.

Chiếc xe tải này mang biển số Phú Thọ, do tài xế NTT điều khiển. Làm việc với cơ quan công an, tài xế này đã có những khai nhận ban đầu về vụ tai nạn giao thông chết người.

Cùng với các dấu vết từ hiện trường không nguyên vẹn vụ tai nạn và lời khai của những người liên quan, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân, lỗi của các bên trong vụ tai nạn này.

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai dài 265km, đi qua năm tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, nối với đường cao tốc Côn Minh - Hà Khẩu của Trung Quốc.

Dự án được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A. Đoạn từ Hà Nội đi Yên Bái có 4 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp với tốc độ thiết kế 100km/h. Đoạn từ Yên Bái đi Lào Cai có 2 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp, tốc độ thiết kế 80km/h.

Hành vi này của tài xế xe tải là chưa tuân thủ Luật Giao thông đường bộ, phần quy định trách nhiệm của người điều khiển phương tiện và những người liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn:

(a) Dừng ngay phương tiện; giữ nguyên hiện trường; cấp cứu người bị nạn và phải có mặt khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu;

(b) Ở lại nơi xảy ra tai nạn cho đến khi người của cơ quan công an đến, trừ trường hợp người điều khiển phương tiện cũng bị thương phải đưa đi cấp cứu hoặc phải đưa người bị nạn đi cấp cứu hoặc vì lý do bị đe dọa đến tính mạng, nhưng phải đến trình báo ngay với cơ quan công an nơi gần nhất;

(c) Cung cấp thông tin xác thực về vụ tai nạn cho cơ quan có thẩm quyền.