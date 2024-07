Tài xế tông CSGT lên nắp capo ở Hải Phòng đã ra đầu thú 15/07/2024 17:36

Clip tài xế bất chấp hiệu lệnh dừng xe hất văng cảnh sát giao thông lên nắp capo

Tin từ công an Hải Phòng chiều nay, 15-7, tài xế vượt đèn đỏ, tông hất cảnh sát giao thông lên nắp capo đã ra đầu thú, trình diện ở Công an huyện An Lão. Người này là Hoàng Trung H, trú xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng.

Như PLO đã đưa tin, sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 chiều qua. T tuần tra của Trạm Cảnh sát giao thông Quang Trung đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 10 thì phát hiện xe Toyota biển số 15A-508.83 vượt đèn đỏ tại ngã tư Quang Thanh, huyện An Lão.

Hình ảnh tài xế bất chấp hiệu lệnh dừng xe, hất cảnh sát giao thông lên nắp capo. Ảnh cắt từ clip.

Cảnh sát giao thông ra tín hiệu yêu cầu dừng xe nhưng tài xế không chấp hành. Quá trình di chuyển, anh ta tiến thẳng vào cảnh sát đang đứng ở phía đầu xe, khiến nhân viên công quyền này phải nhảy lên bám vào capo của ô tô.

Ô tô tiếp tục di chuyển khoảng 1km, cảnh sát giao thông này mới nhảy xuống được. Chiếc xe đi tiếp 7km nữa thì tài xế dừng, để xe lại và bỏ trốn.

Sự việc đã được một số người ghi lại và đăng lên mạng xã hội.