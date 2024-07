Hải Phòng: Va chạm xe container, hai cháu bé đi xe máy điện tử vong 12/07/2024 19:51

(PLO)- Cháu bé 11 tuổi chở theo cháu 13 tuổi bằng xe máy điện, khi đi đến đường Chùa Vẽ, quận Hải An, Hải Phòng thì va chạm với xe container, tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15 giờ 50 ngày 12-7.

Hiện trường vụ tai nạn khiến hai cháu bé đi xe máy điện tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian này, cháu M.G.B (11 tuổi, trú tại huyện Nam Trực, Nam Định) đi xe máy điện chở theo cháu V.T.D (13 tuổi, trú tại quận Hải An, Hải Phòng) lưu thông đến trước số nhà 295 đường Chùa Vẽ, phường Đông Hải 2, quận Hải An thì va chạm với xe container do tài xế P.N.H (34 tuổi, trú tại Yên Khánh, Ninh Bình) điều khiển đi theo hướng từ Đình Vũ đến ngã 3 Phú Xá.

Hậu quả, hai cháu bé đi xe máy điện tử vong tại chỗ.

Hiện, Công an Hải Phòng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.