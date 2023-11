Tài xế xe container nhậu đêm trước, sáng hôm sau vẫn 'dính' nồng độ

Ngày 22-11, Công an phường Cát Lái đã phối hợp cùng lực lượng CSGT, cảnh sát hình sự, điều tra tội phạm về ma tuý Công an TP Thủ Đức và công an TP.HCM tiến hành kiểm tra các phương tiện lưu thông tại Cảng Cát Lái.

CSGT đo nồng độ cồn và chất kích thích trong cảng Cát Lái. Ảnh: TS

Theo đó, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra sức khỏe, ma tuý, nồng độ cồn và các chất kích thích của các tài xế, phụ xe. Đồng thời công an cũng rà soát, thu giữ công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ và tàng trữ sử dụng vũ khí trái phép…

Qua kiểm tra hơn 800 phương tiện, test nhanh ma tuý 63 trường hợp tài xế và phụ xe, công an chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm.

Tuy nhiên, có một trường hợp tài xế xe container được phát hiện có nồng độ cồn ở mức 0,175mg/lít khí thở. Theo lý giải của tài xế này, vào đêm 21-11 có nhậu cùng bạn bè, sau đó đã đi ngủ nhưng sáng nay khi lực lượng CSGT kiểm tra vẫn còn nồng độ cồn.

Các đơn vị kiểm tra chất kích thích các tài xế. Ảnh: TS

Các tài xế cũng được kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: TS

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phát hiện và thu giữ thu giữ 25 hung khí các loại. Trong đó có hai mã tấu.

Theo Công an TP Thủ Đức, việc kiểm tra là nhằm kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm. Qua đó, góp phần hạn chế tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, ô tô vận tải hàng hóa bằng container, nhất là các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

TỰ SANG