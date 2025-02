Tạm đình chỉ công tác thầy giáo xâm hại nữ sinh lớp 10 ở Bình Thuận 05/02/2025 10:08

Ngày 5-2, liên quan đến vụ thầy giáo xâm hại nữ sinh lớp 10 nhiều lần tại nhà nghỉ, Sở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận cho biết trong ngày 4-2, Hiệu trưởng Trường THPT Tuy Phong đã có quyết định tạm đình chỉ công tác với giáo viên Lương Việt Hải.

Công an huyện Tuy Phong đọc quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lương Việt Hải

Cụ thể trưa 4-2, trước khi Lương Việt Hải bị khởi tố, bắt tạm giam, ông Phạm Ngọc Khôi Nguyên, Hiệu trưởng Trường THPT Tuy Phong ra quyết định tạm đình chỉ công tác thầy giáo này 15 ngày do có dấu hiệu vi phạm đạo đức, phẩm chất nhà giáo.

Đến chiều ngày 4-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Hải (42 tuổi) về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, theo khoản 2, Điều 145 Bộ luật Hình sự.

Như PLO đã đưa tin, từ cuối tháng 1-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong đã điều tra theo tin báo về trường hợp một thầy giáo cấp 3 có hành vi xâm hại tình dục một nữ sinh lớp 10.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong đã triệu tập ông Lương Việt Hải, giáo viên dạy môn Vật lý và người này đã thừa nhận nhiều lần quan hệ với nữ sinh lớp 10 tại một nhà nghỉ ở thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong.

Công an huyện Tuy Phong cũng đã phối hợp với nhà trường, địa phương làm việc với nữ sinh lớp 10 bị xâm hại và gia đình để ổn định tâm lý, vận động nữ sinh này tiếp tục đến trường. Được biết gia cảnh của nữ sinh lớp 10 này rất khó khăn...